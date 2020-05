Habitantes temen que reabran expenal

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) ha solicitado a la Policía Nacional Civil (PNC) el desalojo de las instalaciones del ex penal de Cojutepeque, donde actualmente funcionan la subdelegación policial de la localidad y el departamento de Tránsito Terrestre de Cuscatlán, esto debido a que el edificio será remodelado. No obstante, la DGCP no especificó el uso que se le dará al inmueble luego de ser remodelado, por lo que los habitantes de la ciudad se encuentran preocupados, pues temen que el edificio vuelva a funcionar como reclusorio o como centro de contención para personas infectadas con covid-19.

El miércoles anterior unas 50 personas se concentraron frente al edificio del expenal, situado contiguo a la alcaldía de Cojutepeque, para expresar su desacuerdo con el desalojo policial y hacer un llamado a las autoridades correspondientes y al gobierno central para que aclare los planes que tienen para el edificio, y que si se trata de un traslado de reos, que desistan de la medida.

Según personas que viven en las proximidades del expenal, desde el fin de semana pasado han llagado camiones cargados con decenas de camarotes y colchones, y aseguran que por las noches se escuchan ruidos de personas trabajando dentro del edificio. "Estamos muy preocupados, principalmente la gente que vive en los alrededores del edificio. Tenemos videos de cuando están descargando los camarotes. Desconocemos para que lo van a volver a utilizar, pues no dicen nada, pero pedimos al gobierno que desista, pues nos afectará como vecinos cercanos", dijo Roberto Cáceres, un residente de la zona.