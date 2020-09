Habla jueza de Ahuachapán sobre prueba toxicológica a diputado Magaña

La jueza titular del Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, Blanca Rosa Mármol Mejía, niega que ella no haya querido realizar la prueba toxicológica al diputado por Ahuachapán Arturo Magaña, quien protagonizó un accidente de tránsito el fin de semana pasado.

De acuero con la jueza, la Fiscalía General de la República (FGR) le remitió una solicitud de “extracción de fluidos” para “un imputado” presente. El escrito, que consta de una sola hoja, le llegó al secretario del juzgado el domingo pasado a las 9 de la mañana. Habían transcurrido 28 horas desde el accidente vial que dejó a una persona fallecida y tres lesionados.

“Cuando me enteré de que se trataba del diputado le dijo al fiscal asignado al caso que no se podía realizar la prueba; pero me contestó que según su jefe sí se podía”, relata la jueza.

Mármol Mejía agrega que tomó la decisión de viajar desde su casa en San Salvador hacia Ahuachapán decidida a realizar la prueba; pero al llegar al centro de salud donde había sido hospitalizado el diputado Magaña, debieron esperar al abogado defensor, quien también había viajado desde San Salvador.

Según la jueza, cuando llegó el defensor exigió la “revocatoria del acto” porque “se trata de un diputado”.

“Le dije que probara que era diputado, por lo que lo hizo y decidimos regresarnos al juzgado. Allí, levantamos un acto frente al representante de Medicina Legal, el fiscal, el secretario del juzgado, el defensor y mi persona”, asegura la juzgadora.

Ayer, el fiscal general señaló a la jueza de entorpecer la investigación al negarse a practicar el examen de toxicología al diputado Magaña, una pieza que clave que podría probar si conducía en estado de ebriedad. Magaña escribió hoy en su cuenta de Twitter que no había consumido alcohol.

La jueza sostiene que la diligencia fue suspendida a petición del abogado defensor: “No es algo que decidí yo, fue porque lo solicitó la defensa alegando el fuero del diputado”.

Agrega que la petición de la FGR tampoco cumplió con los tiempos ni la forma, pues por tratarse de un diputado debieron trasladarlo a la Asamblea y allí le debieron haber practicado el examen.

Además, la jueza Mármol Mejía considera que la FGR tampoco debió haberle solicitado el trámite, pues estaba “fuera de su jurisdicción, porque el accidente ocurrió en San Salvador”.

La FGR ha dicho que prepara la petición de antejuicio para que la Asamblea Legislativa decida si le quita el fuero al parlamentario.