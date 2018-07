"Habrá que ver si el TSE va a respetar esta nueva decisión de la Sala": Julio Olivo sobre futuro de CD y PSD

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, aseguró que hasta la mañana de este jueves los magistrados del organismo colegiado no habían recibido la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en la que se les ordena emitir las resoluciones -con base en la ley- sobre el proceso de cancelación de los partidos CD y PSD.

Respecto al futuro de ambos partidos, Olivo dice que no puede "adelantar criterio", pero recordó que en 2015 votó en contra de su cancelación, porque cree que el artículo 47 beneficia a los partidos mayoritarios.

"Habrá que ver si el TSE va a respetar esta nueva decisión de la Sala. Yo en mi caso tengo que analizarlo bien", manifestó hoy.

"La Sala tardó año y medio cuando la ley de procedimientos le daba solo quince días. La sala en la sentencia lo que dice es que no comparte nuestro criterio de no cancelar al CD y PSD. Significa que comparte el criterio de cancelarlos", agregó. Sin embargo, la Sala enfatiza en su sentencia que, de acuerdo con el artículo 47, un partido político no puede ser cancelado si cuenta con al menos un diputado en la Asamblea Legislativa.

Olivo sostuvo que el artículo 47 ya no es aplicable porque la cantidad de 50,000 votos exigidos para que un partido político se mantenga, no concuerda con la realidad de nuestro sistema electoral.