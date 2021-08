Hace artesanías con objetos reciclados

José Luis Bustillo Cruz, de 47 años, residente en el municipio de La Unión, es un emprendedor que debido a la falta de oportunidades laborales un día decidió hacer artesanías decorativas con materiales reciclados.

José fabrica y comercializa barcos a escala, construidos de papel y madera; además construye barcos dentro de botellas de vidrio, y robots de latas y tapas de refrescos. "Tengo tres años de estar trabajando en esto. Yo empecé a pintar piedras, a elaborar los robots y barcos, todo lo he ido haciendo de forma empírica, ya que no tuve quién me enseñará, pero la misma necesidad fue la que me hizo emprender", comentó Jose Bustillo.

Aseguró que cuando iniciaba la construcción de alguna pieza y le quedaba mal, volvía a iniciar el proceso y corregía los errores que iba encontrando hasta darle un acabado que le agradara.

"El tiempo que me tardo en elaborar cada pieza depende del tamaño y las capas de pintura que lleve, ya que cada capa puede tardar hasta 24 horas en secarse. Para construir todo esto se necesita mucha creatividad", expresó José.

Además, mencionó que cuando va por la calle y encuentra una lata, la recoge para usarla como materia prima.

Los precios a los que vende cada pieza van desde un $1 hasta los $50, dependiendo del tamaño de cada producto y la dificultad de su elaboración.

Mencionó que puede hacer las piezas que el cliente le pida y que solo deben de darle una fotografía para replicarla.

Si desea comprar alguna artesanía de las que elabora José, puede buscarlo en el barrio El Centro de La Unión, sobre la calle la San Carlos, a media cuadra de la cancha El Rápido, o llamarle al número telefónico 7671-7487.