"Hace ratos pasaron los tres primeros meses de emergencia"

Si bien varios actores en torno al sector educativo coinciden en que es acertada la decisión del Gobierno de suspender la modalidad presencial de estudios en el marco de la pandemia por covid-19, también advierten que hay retos por superar dentro del sistema educativo nacional para garantizar calidad en el servicio de educación.

Cuando el Ministerio de Educación (MINED) habla de las estrategias que va a seguir implementando para el año lectivo 2021 de lo que está hablando es de lo mismo que ofreció en el marco de la emergencia y ya el país está en una etapa en la que debe afrontar una pandemia que no va a durar unas semanas más, sino varios meses o inclusive un par de años, por lo que debe pensar en nuevos enfoques, valoró Carolina Bodewig, máster en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana, situada en la Ciudad de México.

"Coincidimos con varios colegas en que no estamos de acuerdo en seguir usando guías de aprendizaje y televisión educativa, porque esas son estrategias para contextos de emergencia. Sí, estamos viviendo una pandemia y está bien que se usaran para marzo, abril y mayo, que fue el contexto de emergencia, pero ya estamos por cumplir casi un año de estar trabajando en esta modalidad", señaló.

"Si uno se va a ver esas guías... es una pobreza de aprendizaje la que hay allí. Es una cuestión únicamente centrada en contenidos, y no digo que no sean valiosos, porque son la base de los conocimientos, pero no están desarrollando competencias, no están desarrollando habilidades en los estudiantes", agregó la investigadora.

A su juicio, las estrategias de enseñanza deberían incluir más actividades prácticas, más resolución de problemas reales, más vinculación del entorno, es decir, trabajar más en la conexión entre la familia y el cuerpo docente.

Para lograr lo anterior, anotó Bodewig, es urgente enfocarse en un principio básico: acompañar.

"A los docentes los han dejado solos. Se sigue replicando esta visión tecnocrática de la educación: y con esto me refiero a que se considera que el docente no es más que un instrumento. Y quiero hacer énfasis en esta palabra: ‘acompañar’, que no es lo mismo que ‘capacitar’, porque acompañar implica otro acercamiento a los docentes. Si hablamos de una capacitación técnica, de que conozcan la interfaz de Google Classroom, claro que están certificados, pero otra cosa sería acompañarlos sobre cómo usar esa herramienta para beneficiar los aprendizajes de sus estudiantes", destacó Bodewig.

URGEN ALIANZAS CON LAS EMPRESAS TELEFÓNICAS

Un asesor educativo del MINED, que habló bajo condición de anonimato, destacó que las compañías de telefonía no están haciendo lo suficiente por apoyar al sistema educativo nacional.

"A las compañías telefónicas solo les interesan las zonas donde hay un mercado que les consuma en gran cantidad, mientras que nuestras comunidades de difícil acceso no tienen las condiciones económicas necesarias para que los padres de familia puedan ser consumidores de Internet", explicó.

Una docente que también habló resguardando su identidad dijo que el año pasado supo de docentes que tuvieron hasta cinco alumnos que durante toda la pandemia no enviaron ni una sola tarea por falta de una computadora o de un teléfono celular; mientras que en otros casos sí tenían un dispositivo electrónico pero no había señal para lograr conectarse a Internet.