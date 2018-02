“Hacer más con los mismos recursos, no pienso aumentar tasas”

El candidato del FMLN le apuesta a la autogestión con el apoyo de la población. Su oferta electoral la centra en el tema económico bajo enfoque del emprendimiento, así como en el tema de la seguridad en la fase de la prevención y en la educación inclusiva.

¿Cómo surge su candidatura para alcalde de Cuscatancingo?

Pues en primer lugar creo que fue Dios, porque nunca estuvo en mis proyecciones lanzarme como un candidato a elección popular sobre todo por tanta complicación que existe ahora. Sin embargo, mi candidatura surge en condiciones muy complejas en donde se me plantea la posibilidad de ser parte como miembro del concejo municipal, algo sucede cuando mi nombre talvez se menciona en los espacios, donde se estaba construyendo la propuesta del concejo municipal. De un momento a otro me llaman y me dicen que también está la posibilidad que sea el candidato a alcalde, luego cuando iban pasando las cosas todo se iba prestando a que mi imagen fuera más considerada. Eso en primer lugar y luego pues que Cuscatancingo me ha dado tanto.

¿Actualmente en qué se desempeña?

Como jefe de asistencia técnica administrativa financiera, en la dirección nacional de primera infancia. Me toca ver el tema de cooperación internacional y todo lo que tiene que ver con el tema de los proyectos de primera infancia. Estoy trabajando proyectos con UNICEF, me ha tocado ver con la Unión Europea, con la Cooperación Italiana, además el tema de proyectos con implementadoras en el tema de inclusión educativa. También colaboro en el tema de investigación e innovación educativa.

¿Considera que cuenta con el apoyo para llegar a la alcaldía?

Pues como dicen los abuelos vengo rodando en el municipio, mi juventud estuvo compenetrada, pues entonces la gente que me conoce, que me ha visto trabajar, las caídas levantadas que me he dado con tal de salir adelante pues lo recibe muy bien, creo que Cuscatancingo tiene una facilidad de comunicación, la comunicación de boca a boca es fuerte, entonces nos conocemos, sabes de todos, es de los municipios del área metropolitana más poblados, el número uno de ciudad poblacional por kilómetro cuadrado, es decir, estamos bien “apuñaditos”, duplicamos básicamente a los demás municipios, entonces eso permite una facilidad.

¿Cuál es su oferta electoral?

Fíjate que uno de los ejes esenciales de la plataforma que nosotros hemos percibido en la gente es el sentir y pensar de las visitas, conversatorios, las pláticas que hemos tenido, entonces algo que la gente nos traslada es el tener un tejido social sólido, en donde las comunidades se lanzan junto al alcalde a gestionar recursos, mejorar los espacios deportivos, ya que muchos espacios están a la orilla del río. Otro tema que la población nos ha mencionado mucho es el de mejorar la iluminación en todo el municipio, entonces nosotros no solo nos hemos planteado eso en la plataforma, sino que también introducir la tecnología led, de tal manera que también a mediano y largo plazo mejoramos la economía, también el mejoramiento de la infraestructura, mejorar el comercio, las mujeres, conseguir ONG que les financie una plancha, la primera infancia, modernizar los servicios, etcétera.

¿De qué manera piensa cumplir todas esas propuestas?

La gestión, sinónimo del sector público de lograr objetivos, siempre queda un alto componente de buscar recursos hasta el último rincón del planeta. Bueno, hemos tenido una experiencia ya, con los empresarios en reuniones para reactivar la planta procesadora que teníamos en Cusca, para los desechos sólidos, entonces hay empresarios sólidos en invertir para que esta planta sea productiva, entonces ahí necesariamente qué va a suceder, que tenemos que mantener un asocio público-privado, eso es estratégico, eso es clave.

¿Cree que lleva ventaja de ganar por ser su partido el que gobierna el municipio?

Ahorita nos estamos enfocando en la población, poco cuidado estamos poniéndole al tema del adversario porque al final ellos van a desarrollar su propia estrategia, están desarrollando sus propias actividades. Entonces nosotros en este momento estamos construyendo la plataforma sólida, de esa manera creemos que vamos a conseguir una victoria en Cuscatancingo.