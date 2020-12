Hacienda aplica multas e impuestos a chatarreras

El Ministerio de Hacienda ha aplicado impuestos y multas a los centros de acopio de residuos de materias primas, comúnmente conocidas como chatarreras, que han permanecido como negocios informales hasta ahora. Los dueños de las chatarreras recibieron la noticia tras la reapertura económica en junio pasado.

María del Carmen González, propietaria de uno de estos establecimientos en Lourdes, Colón, y miembro de la Asociación de Recicladores de El Salvador (ASOCRES) explicó que tanto ella como otros miembros del sector recibieron notificaciones de impuestos y multas que van de los $40,000 a los $200,000.

“Han tomado como si hicimos una venta de algo que nos han regalado y no todo lo que de verdad implicó”, dijo González, en referencia a que les han calculado el impuesto a pagar, con base en las ventas totales que han hecho. Es decir, el fisco ha equiparado las ventas con la renta, sin darles oportunidad de descontar de las ventas el costo del material.

Bernardo Méndez, también propietario de una chatarrera, explicó que les han gravado el total de las ventas a empresas exportadoras, sin contar sus gastos. Agregó que no cuentan con facturas de compra de los residuos, porque comúnmente se los llegan a vender pepenadores.

“Estamos en la disposición de pagar los impuestos, pero los impuestos reales, no los que se están inventando”, dijo González y añadió que si las autoridades quieren que el gremio se formalice, les deben dar las herramientas necesarias para ello.

“Que nos den los lineamientos de cómo a partir de ahora vamos a registrar las vendas a pepenadores, a amas de casa”, y aseguró que, aparte de las sanciones y los impuestos, no han recibido instrucciones para formalizar el negocio.

González señaló que la suma de las ventas de chatarra a empresas exportadoras es alta, pero que al tomar en cuenta todos los gastos que se hicieron para hacer esa venta, la ganancia es mínima.

Raúl Pineda, miembro de ASOCRES, agregó que les han aplicado impuestos sin comprender el mecanismo del negocio.

LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre el tema con Eduardo Amaya, socio director de Auditaxes El Salvador, y especialista en temas fiscales. Amaya recordó que la Dirección General de Impuestos Internos tiene facultades de fiscalización y de control, por lo que pueden investigar y revisar a un determinado sector comercial. Sin embargo, en el caso del sector de las chatarreras, explicó que se debería evaluar el control contable que implementan para documentar propiamente las compras. “No pueden desconocer el costo y solo imputar una renta sobre el ingreso, porque eso sería ilegal”, agregó.

El gravar una actividad tomando como base las ventas totales es una práctica de la administración tributaria en procesos de fiscalización a sectores a los que es difícil establecer un control de compra, apuntó.

“Sí, llevamos nuestros controles de ventas, porque tenemos que ver lo que vendemos y lo que compramos, pero eso ellos no lo han tomado en cuenta para poner el impuesto”, añadió González. Este es un proceso que Hacienda considera adecuado, y no han tomado su sistema como válido, se quejó.

González, Méndez, Pineda y muchos otros propietarios de chatarreras se encuentran agobiados por el proceso que desde Hacienda llevaron para establecer el impuesto. Afirman que cuando les citaron individualmente, no se les dio mayor información sobre la audiencia y a muchos se les pidió firmar actas en blanco.

ASOCRES ha identificado 60 centros de acopio afectados.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó una reacción sobre este tema a los encargados de prensa del Ministerio de Hacienda. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.