Hacienda busca $280 millones de 2014 y 2015

Un monto de hasta $280 millones pretende recuperar el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a través de un proceso de seguimiento del cumplimiento de sentencia solicitado ayer a la Sala de lo Constitucional impuesta, en relación al Decreto Legislativo 127, de 2018.

Lo que Zelaya persigue se remonta a decisiones de la Asamblea Legislativa en 2014, cuando se aprobaron reformas al Código Tributario. Entre ellas, el artículo 175 para eliminar el plazo de caducidad de las facultades de fiscalización de impuestos y multas de la administración tributaria y se ampliaba a tres años más.

Fue así que iniciaron varios procesos de fiscalización de impuestos de 2014 y 2015. Sin embargo, en medio del proceso, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales las reformas porque el dictamen ingresó con dispensa de trámite y tuvo poca discusión. Pero dio un plazo de meses y estableció que los procesos ya iniciados tenían hasta diciembre 2018 para cerrar.

La Asamblea, no obstante, no esperó el fin del plazo y en septiembre aprobó un decreto que puso fin a todos los procesos. "Déjese sin efecto todos los procesos tributarios correspondientes a los períodos tributarios y ejercicios impositivos referentes a 2014 y 2015", reza el decreto. Aunque con esto dio cumplimiento a la sentencia de la Sala, no esperó a diciembre porque consideraron que el tiempo no era suficiente para culminar.

Ante ello, el ministro de Hacienda solicita a la Sala que evalúe si hubo incumplimiento al no haber esperado el fin del plazo. Con eso busca, además, recuperar los $280 millones en impuestos.

"Que (la Sala) pueda devolverle las facultades fiscalizadoras del Ministerio, para ir a terminar las auditorías que ya había iniciado, con lo cual podríamos recuperar los $280 millones", expresó Zelaya. Además, busca que se investigue si hubo delito al aprobar el decreto que puso freno a los procesos fiscalizadores.

Esta sería la cuarta ocasión en que por parte del Ejecutivo o del Legislativo buscan perseguir delitos ocurridos en administraciones anteriores y acusar a opositores. La primera, fue la creación de una comisión que investigara los fondos entregados a ONG en gobiernos anteriores. La segunda, una comisión que investiga los sobresueldos entregados por CAPRES a Gobiernos anteriores. La tercera, una petición de Zelaya para que la Asamblea le autorice auditar $191 millones entregados a las municipalidades durante la pandemia. Y la cuarta, la presentada por Zelaya, ayer, ante la Sala impuesta.

Esta sería la segunda maniobra de Zelaya para buscar recuperar fondos o, en opinión de legisladores de oposición, justificar la no entrega del FODES, que no se paga a las alcaldías desde mayo 2021.