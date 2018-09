Hacienda da el visto bueno a contratos para plazas en el Rosales

Desde el lunes recién pasado entró en vigor el aval del Ministerio de Hacienda para que el Hospital Nacional Rosales pueda cambiar la modalidad de contratos profesionales a contratos GOES, reveló ayer el director de dicho centro asistencial, Mauricio Ventura.

Se trata de 63 plazas que estaban en peligro de desaparecer el 31 de diciembre próximo debido a un fallo de la Sala de lo Constitucional que había prohibido ese tipo de contratación, porque vulnera el principio de igualdad con respecto al ingreso de los profesionales de la carrera administrativa.

"Hemos tenido ya una respuesta del Ministerio de Hacienda autorizando el cambio de plazas. Las 63 que habíamos pedido todas las pasaron a contratos GOES hasta el 31 de diciembre, y esperamos que a partir de enero ya queden automáticamente por ley de salarios. Pero, en principio, haber conseguido este nombramiento de las plazas es un gran logro, porque ahora todas estas personas van a tener las mismas prestaciones que los empleados bajo la ley de salarios. O sea que van a tener derecho a su aguinaldo, a su cotización de AFP y de Seguro Social", manifestó el director.

Según detalló, lo que solicitaron es que del mismo rubro que sacaban el presupuesto para el pago de esta planilla, que es el número 54 y que corresponde a Bienes y Servicios –pero que nunca se ocupó bajo ese concepto– poder trasladar ese monto, que ronda el medio millón de dólares, para el rubro número 51, que corresponde al de Remuneraciones.

"Si no se pasa a ley de salarios automático, en 2019 ellos van a seguir igualmente contratados con fondos GOES. Los contratos GOES se renuevan cada año, pero es una forma de contratación que aquí no hay, solo hemos tenido a una persona. En ese sentido, probablemente, automáticamente se cambien a ley de salarios el próximo año", insistió Ventura.

Las 63 plazas corresponden a empleados de las áreas administrativa, médica y de enfermería.