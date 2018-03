Hacienda debe $1.8 mill a OPS en medicamentos

Lee también

La Alianza por la sostenibilidad de la respuesta al VIH exigió ayer, en las afueras del Ministerio de Hacienda, que esta cartera de Estado pague la actual deuda que tiene a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de $1,840,521.04 que se reflejan en las factura de compra de medicamentos antirretrovirales.“Hay una factura pendiente del Ministerio de Hacienda a la OPS que no ha sido cancelada, que es por la compra de antirretrovirales de 2016 y por esa razón es que no se puede hacer la compra para este año. Hemos tenido ese desfase y nos asusta un poco por el problema que hay alrededor de 8,000 personas que no van a recibir tratamiento, si a esto no se le busca una solución de inmediato”, dijo Odir Miranda, presidente de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo.La falta de pago ha hecho que el proceso de compra de medicamentos del Ministerio de Salud (MINSAL) para 2017 no inicie ya, para estas fechas, y eso es un retraso, ya que el tiempo promedio que lleva esto es entre siete y nueve meses. El retraso estaría generando desabastecimiento de los medicamentos.Los miembros de diferentes asociaciones o redes, aglutinados en la Alianza de sostenibilidad para la respuesta al VIH, han dicho que uno de los medicamentos que está a punto de sufrir desabastecimiento es el Ritonavir (segunda línea de tratamiento). Actualmente hay alrededor de 100 pacientes que se encuentran con ese medicamento. Pero si este es suspendido deberán pasar de segunda a tercera línea de tratamiento, lo que significará menos oportunidad de vida, mayor probabilidad de enfermedad y mayor gasto por parte del mismo Estado.Respecto a los antirretrovirales, Miranda señaló: “Este es un medicamento que no se puede suspender por ninguna razón, lo único que por el momento le ayuda a la persona a mantenerse estable en su salud. El no tener el medicamento significa que la persona puede empeorar su salud o morir”.La Alianza tiene conocimiento de que el MINSAL realizó gestiones ante gobiernos de otros países para obtener préstamos o donativos de ciertos antirretrovirales. De concretarse esta ayuda, paliaría la situación que se avecina, pero es cuestionable cómo el Gobierno tiene que llegar a estos extremos y poner en riesgo la vida de miles de personas.El presidente de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo considera: “Realmente el préstamo de antirretrovirales no va a solucionar un problema de esta dimensión, si no se asigna el presupuesto necesario y no se compra el medicamento... Si no se inicia la compra en este momento”.En la línea de denuncias que manifestaron ayer miembros de las asociaciones a favor de los derechos humanos de las personas con VIH, se sumó que hay un recorte de presupuesto al Programa Nacional de VIH para este año fiscal.Miranda dijo que han solicitado audiencias –como la de ayer– al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, pero no se les ha atendido. “Hemos visto que la ministra de Salud ha desmentido las acciones que se están denunciando, pero cuando nosotros solicitamos la información a OIR del MINSAL se nos hace ver que hay un recorte presupuestario y que hay desabastecimiento de antirretrovirales para este año”.Según datos de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del MINSAL, el presupuesto para este año asignado para el Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA será de $2,500,000.00. Para 2016 la asignación fue de $3,455,393.Directrices 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que entre mayor cobertura exista en tratamiento antirretroviral para personas adultas, embarazadas y niñez, la estimación de nuevas infecciones, muertes relacionadas con el sida y la prevalencia del VIH se verán disminuidas.Francisco Ortiz, de FUNDASIDA, dijo: “(Acompañamos) este esfuerzo, porque sabemos que estamos hablando de vidas humanas. Es obligación del Estado priorizar”.LA PRENSA GRÁFICA solicitó la posición del Ministerio de Salud sobre el problema, pero no se recibió respuesta de esta cartera.