Hacienda evade informar sobre compras por emergencia

El Ministerio de Hacienda denegó informar sobre las liquidaciones de las compras que el Ejecutivo ha realizado con recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) bajo la justificación de gastos por la pandemia covid-19.

Una investigación de LA PRENSA GRÁFICA reveló recientemente que el Ejecutivo echó mano de $372.7 millones del FOPROMID para repartírselo entre ministerios y autónomas desde enero pasado, cuando Salud realizó la primera petición de $2 millones de esos fondos a la Comisión Nacional de Protección Civil.

“Este ministerio no posee la información solicitada, por no ser el ente generador de la misma y no encontrarse en resguardo al no haber sido remitida”.



Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, al IAIP

El artículo 7 de la Ley del FOPROMID ordena que una vez se levante la emergencia, las instituciones que recibieron recursos de ese fondo deben realizar una liquidación, anexando la respectiva documentación que respalde las compras que realizaron. El plazo para hacerlo son 15 días hábiles después del cese del estado de emergencia, según el reglamento de la ley, pero Hacienda plantea que son 20 días hábiles de acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos.

Los comprobantes de liquidación deben de ser remitidos al Ministerio de Gobernación, entidad encargada de enviarlos al Ministerio de Hacienda, que es la encargada de llevar el control contable sobre los recursos.

El estado de emergencia por la pandemia covid-19 finalizó el 29 de mayo pasado, por lo que esas liquidaciones debieron estar listas a partir de la primera quincena de junio de 2020.

Opacidad. El Ministerio de Salud impuso la reserva a la información sobre los gastos realizados por la pandemia.

LA PRENSA GRÁFICA presentó una solicitud de acceso a información a Hacienda para obtener copia de la liquidación de los fondos utilizados por el Ministerio de Agricultura. Ante la petición, la respuesta de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Hacienda (UAIP) fue que la solicitud es "improponible, porque no existe un decreto que establezca el cese de la emergencia, condición necesaria para dar inicio a la liquidación".

Ante esa negativa, este periódico apeló ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que aceptó la solicitud de revisar la decisión de Hacienda y le pidió al ministro argumentar el caso.

Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, le envió un escrito al IAIP donde establece que el "el ministerio no posee la información solicitada, por no ser el generador de la misma, y no encontrarse en resguardo de este ministerio al no haber sido remitida". Además, insiste en que la emergencia no ha terminado.

Sin embargo, un informe del Ministerio de Gobernación consigna que algunos ministerios como Defensa y Turismo ya han liquidado parte de los recursos utilizados del FOPROMID.

Los dos argumentos de Hacienda

El ministerio de Hacienda asegura que no cuenta con información sobre gastos del FOPROMID.

1

Sigue estado de emergencia

El Ministerio de Hacienda plantea que el Ejecutivo aún no está obligado a liquidar sus gastos por la pandemia, porque no hay un decreto de la Asamblea o del presidente que cese la emergencia.

2

Sin informes

Ministro de Hacienda aseguró ante el Instituto de Acceso a la Información Pública que no posee información sobre liquidación de gastos por pandemia. Sin embargo, la ley obliga a entregar respaldo de gastos del FOPROMID 15 días después de pasada la emergencia.