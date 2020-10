Hacienda se opone a bajar deuda para 2021

Sin intención de disminuir la brecha presupuestaria que se proyecta tener en el plan de gastos del 2021 está el Ministerio de Hacienda. Fue el titular de esa cartera de Estado, Alejandro Zelaya, quien dejó claro que por parte del Ejecutivo no planean promover cambios al Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año.

“Yo ya prioricé todo lo que pude y recorté todo lo que pude”, fue lo que dijo el ministro de Hacienda.

Para el funcionamiento del Estado durante el 2021, Hacienda ha solicitado $7,453.5 millones, de estos $1,342.2 millones deben adquirirse a través de la emisión de nueva deuda, puesto que los ingresos no alcanzan para cubrir la totalidad del gasto que se proyecta.

“No entiendo qué quieren que recortemos, si quieren que bajemos la brecha díganme a quién le quito, díganme a quién despido, que me lo digan ellos (diputados) porque yo no lo voy a hacer”.



Alejandro Zelaya, Ministro de hacienda

El Gobierno sostiene que el presupuesto del 2021 está orientado en tres grandes áreas: educación, salud y seguridad pública. Esos tres rubros reúnen el 43.7 % del total del presupuesto.

En el plan de gastos que estudia la Asamblea Legislativa se ha incluido un aumento salarial de $100 para los profesores y bonos para policías y soldados.

“Si ustedes quieren que bajemos la brecha díganme a quién le quito, díganme a quién despido, que me lo digan ellos porque yo no lo voy a hacer, no voy a dejar a nuestros policías sin sus bonos, nosotros no vamos a dejar a nuestros maestros sin sus incrementos de salario, ya lo dijimos pero que nos digan ellos si no quieren darle el incremento de salario a nuestros policías, si no se los quieren dar a nuestros elementos de la Fuerza Armada, a nuestros docentes, si no quieren que mejoremos nuestras escuelas”, declaró el funcionario ayer en una conferencia de prensa que dio en instalaciones de la Asamblea.

Tras las declaraciones del ministro, reaccionaron varios diputados. Todos coincidieron en que si se revisa con lupa el presupuesto, sí podrán encontrar partidas en las que hacer reducciones sin que esto implique dejar sin aumento a los maestros o sin bonos a los miembros de los cuerpos de seguridad.

“Por supuesto que hay formas para hacer unas reducciones sustantivas en el proyecto de presupuesto que, por cierto, ni siquiera se ha presentado completo”, acotó el diputado del PDC, Rodolfo Parker. Colocó de ejemplo que a la Presidencia de la República se le puede disminuir el presupuesto, el cual proyecta un aumento de $7.5 millones.

El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, dijo que revisarán para determinar si hay gastos innecesarios y que esos serán los que se recorten.

“Vamos a ser responsables analizando el presupuesto y vamos a revisar todas las partidas. Lo que sí puedo garantizar al pueblo salvadoreño es que vamos a revisar esas partidas de publicidad, las que tienen que ver con compra de camionetas nuevas o con televisores”, dijo Reyes.