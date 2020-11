Hacienda transfirió $71.9 millones al MAG fuera de ley

Millonario. Con esa palabra se puede definir el flujo de efectivo en el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Riesgos (FOPROMID) después del 29 de mayo, día en que oficialmente finalizó la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del nuevo coronavirus.

$128,857,534.45 es la cifra que el Gobierno movió, fuera de la vigencia de la emergencia, desde FOPROMID entre 1.º de junio y 1.º de octubre. Así consta en un informe del Ministerio de Gobernación.

De todo ese dinero, $71.9 millones se transfirieron al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el ramo más cuestionado por los millonarios gastos que ha tenido durante la pandemia y su nula rendición de cuentas sobre el uso de fondos.

Actas de la Comisión Nacional de Protección Civil, quien administra el FOPROMID, revelan los pedidos de dinero que hizo el MAG y las aprobaciones que se dieron para los desembolsos.

Al MAG se le designó la responsabilidad de ejecutar la entrega de los paquetes de alimentos. Su principal justificación para solicitar millonarias cantidades de dinero, incluso cuando ya no había una emergencia legalmente reconocida.

El viernes 19 de junio, Hacienda le transfirió al MAG $14.5 millones para costear la "asistencia alimentaria para la población afectada por la pandemia del covid-19". Once días después, el martes 30 de junio, le volvieron a transferir $3 millones bajo el mismo argumento.

No había pasado ni una semana desde esa última transferencia, cuando el viernes 3 de julio la Comisión Nacional de Protección Civil le volvió a dar $2.5 millones a Agricultura.

Un mes después, el martes 4 de agosto, el MAG obtuvo otros $8.1 millones de la cuenta del FOPROMID.

A la siguiente semana de esa transferencia, el titular del MAG, Pablo Anliker, llegó a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa a justificar porqué estaba solicitando que de un préstamo de $250 millones se tomaran $40 millones y se les asignara a ese ramo como un presupuesto extraordinario. Dijo que ese dinero serviría para financiar medidas paliativas para agricultores que también habían salido afectados por la pandemia.

En ese encuentro, los diputados le pidieron al ministro Anliker que justificara gastos que había tenido hasta ese 11 de agosto. Anliker dijo que había tenido que enfrentar gastos millonarios para garantizar reserva estratégica de granos, siguiendo orden del presidente Bukele.

La Asamblea avaló la incorporación de la mayoría de los fondos de ese préstamo, excepto lo que Agricultura pidió.

“El uso extemporáneo de los recursos, ya pasada la emergencia, es un uso ilegítimo de los recursos. Se han saltado el FOPROMID para poder utilizar los recursos al margen de la LACAP”.



José Marinero, Especialista en derecho administrativo

Sin embargo, en las actas se puede leer que el miércoles 30 de septiembre, la Comisión Nacional de Protección Civil recibió la solicitud CD/DM/237.09.2020 firmada por el ministro Anliker donde solicitó "la gestión de fondos FOPROMID para pago de alimentos, logística, acopio de la cesta alimentaria, call center y otros como medida de contingencia para los efectos de emergencia sanitaria covid-19".

La Comisión acordó solicitar a Hacienda la transferencia de esos $43.8 millones para el MAG. Dinero que fue transferido un día después, el 1º de octubre, según registros de Gobernación.

Aparte de los desembolsos de junio, julio, agosto y octubre, el MAG ya había recibido fondos de FOPROMID entre abril y mayo, cuando la emergencia sí estaba vigente. En total, Agricultura recibió $181.7 millones. De todo este dinero, esa cartera de Estado aún no ha liquido ni un centavo, según consignan documentos oficiales.

Consultado sobre estas transferencias, el ministro de Hacienda, Alejando Zelaya explicó: "Covid-19 no ha terminado, de verdad, ¿que no vemos a Europa, que no vemos a Alemania en una segunda ola de confinamientos?, pareciera que solo en El Salvador no hay emergencia o quieren que solo en El Salvador no exista emergencia, si toda Europa está volviendo a confinamiento… La emergencia continúa, hay gente que sigue muriendo".

Pero no agregó más detalle sobre las transferencias y los montos.

Otras transferencias

Agricultura no fue el único ministerio al que el Ejecutivo le transfirió recursos a pesar de que ya había finalizado la emergencia. Obras Públicas , Salud y Turismo también recibieron recursos fuera de ley.

Durante junio, al MOP le hicieron seis transferencias que sumaron $20.6 millones. Eran para pagar transporte del personal de salud, anticipos de obra civil, instalaciones eléctricas, sistema de gases y sistema de climatización, para financiar el programa de traslado de pacientes con enfermedades crónicas, y mejoras en el Hospital El Salvador y en el Militar.

En julio, recibió $1.7 millones en dos desembolsos. Este dinero lo ocuparían, según el informe, para pagar transporte del personal de salud y otros aspectos logísticos. Las últimas dos transferencias que aparecen registradas ocurrieron durante septiembre por $2.1 millones.

Las actas muestran que a Salud, desde el FOPROMID, durante junio, le hicieron dos transferencias: una de $3.5 millones y otra de $12 millones. La primera se solicitó para costear la adquisición de equipo de protección para personal de salud y la segunda como una provisión y entrega de medicamentos, insumos y otros servicios para la contención de la pandemia.

En julio recibió $7.7 millones distribuidos en cinco transferencias; la mayor parte de este dinero fue solicitado para la compra de medicamentos, insumos, pago de reparaciones. Luego, durante agosto, le trasladaron otros $6.5 millones.

En el caso del ramo de Turismo, en junio recibió dos transferencias que suman $2 millones. La mitad de ese dinero lo solicitó para pagar hotel de pacientes contagiados de covid-19 y la otra mitad para implementar la fase III de un supuesto plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia. Aparte, en septiembre, recibió otro medio millón para el mismo fin.

En total, Hacienda transfirió $128.8 millones a esos cuatro ministerios de la cuenta especial del FOPROMID, a pesar de que no estaba habilitado para hacerlo; pues ya no había una declaratoria de emergencia dada por la Asamblea.

José Marinero, especialista en derecho administrativo, considera que el uso del FOPROMID antes del decreto de emergencia puede ser "negligencia en el uso de los recursos, pero todo lo demás es inexcusable. El uso posterior tiene la intencionalidad de burlar la ley. Ellos (el Gobierno) saben que la emergencia ya terminó, ellos saben eso".