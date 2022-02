Hackean redes sociales de periodista de LPG

Un periodista de La Prensa Gráfica fue víctima esta tarde del hackeo de su cuenta de Instagram desde la cual, en su nombre, solicitaron dinero a todos sus contactos a través de la aplicación Chivo Wallet. Además, en su perfil, los usurpadores promovieron la venta de una teléfono de alta gama con pago a través de la misma aplicación.

Según el periodista, este ataque se suma a otras vulneraciones realizadas a sus redes sociales en días anteriores y otras acciones en su contra, como la presencia de personal militar frente a su vivienda en diferentes ocasiones.

Foto: captura de pantalla

"Me han hackeado Instagram, me intentaron hackear Tiktok y Facebook, pero ambas las logré recuperar. ¿Qué buscan, con qué objetivo lo hacen? no lo sé", mencionó el periodista.

Tras la vulneración de su cuenta de Instagram, el comunicador fue advertido por diferentes personas de lo ocurrido, pero algunos de sus contactos transfirieron dinero a nombre de terceras personas.

Foto: captura de pantalla

"Me llamaron diciendo que les solicitaban dinero, varios mencionaron que no tienen cuenta en Chivo Wallet, otros cayeron en las mentiras y enviaron dinero, con un DUI aparentemente falso, a nombre de Cristina de los Ángeles Rivas, digo falso porque quien lo hizo sabe que se puede rastrear a esta persona", expresó el periodista.

El comunicador afirmó que teme que los ataques en su contra continúen y señaló de cualquier atentado en su contra a los responsables del hackeo de sus cuentas.

Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla