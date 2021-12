Hallan sin vida a niña que estaba desaparecida

El cuerpo sin vida de Yuri Maricela Majano Fuentes, de 15 años, quien estaba desaparecida desde el viernes 10 de diciembre, fue encontrado la tarde del pasado domingo por sus familiares en una poza del cantón La Rinconada, del municipio de Bolívar, departamento de La Unión.

De acuerdo con parientes de la adolescente, se dedicaron a buscarla durante el fin de semana hasta encontrarla sumergida dentro de la poza.

Según la familia, inicialmente creían que la niña había sido ahogada, pero ayer por la tarde, tras la autopsia del cadáver, el Instituto de Medicina Legal de San Miguel les informó que la menor tenía dos impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el pecho.

"Según nos comentaron, se presume que a ella la tuvieron viva toda la noche del viernes y posiblemente la habrían asesinado el sábado en la mañana o a mediodía, no le confirmaron al papá, pero se presume que pudieron ser varias personas las que la habrían atacado", expresó uno de los familiares de la víctima.

La madre de la menor contó que la última vez que la vio fue el viernes a las 3:30 de la tarde en un autobús.

"Ella venía de visitar a una tía en San José de La Fuente, la vi en el bus de las 3:30 de la tarde, ella venía en el primer asiento, yo me subí en un desvío y me senté con ella, yo iba para el hospital, y ella se bajó en el siguiente desvío que está más cerca de la casa", expresó Celia Erudita Fuentes, madre de la menor.

Agregó que llevaba su celular sin carga, y que hasta que lo recargó en el centro médico pudo llamarle a la niña, aproximadamente a las 7 de la noche. Sin embargo, dijo, el teléfono estaba apagado.

Ella pasó la noche en el hospital, y fue hasta las 4 de la madrugada del día siguiente que su esposo le llamó para decirle que la niña no había llegado a dormir, por lo que retornó a su hogar.

Posteriormente, junto a otros familiares acudió al puesto policial de Bolívar para denunciar la desaparición de Yuri y que les ayudaran a buscarla, pero según la madre, el cabo encargado del puesto les dijo que no podía levantar la denuncia, y que investigarán primero si la menor no se había ido con alguna pareja.

"Si ellos hubieran recibido la denuncia y hubieran ido a buscarla por lo menos cuando llegamos quizás la hubiéramos encontrado con vida, pero el cabo me dijo que no no podían hacerlo que regresara hasta el domingo", afirmó la madre.

María Catalina Fuentes, una de las tías de la menor, narró que tras la negativa de la Policía de ayudarles y su desesperación por encontrar a la niña se unieron con otros habitantes del cantón para la buscarla. Ellos la encontraron el domingo en la tarde dentro de la poza.

"Lo doloroso fue encontrarla ahí en la poza, no pude ni acercarme, queremos que se haga justicia, porque una niña de esa edad no se merecía esto", expresó.

Yuri estudiaba octavo grado en el Complejo Educativo de Bolívar y según sus familiares al momento de su desaparición portaba una computadora en su caja, un teléfono y una mochila, pero solo la caja de la máquina fue encontrada en un terreno del cantón, por donde ella habría pasado en el trayecto de un kilómetro desde donde se bajó del bus hasta su casa.

"Era una niña tímida y de pocos amigos, no se metía con nadie. Pedimos que las autoridades investiguen el caso y que se haga justicia por su muerte", dijo la tía.

Se buscó conocer la versión de la Policía sobre la acusación de la familia de que no fueron atendidos, pero en el puesto dijeron que no estaba el encargado.