Hallan 18 cajas de medicina vencida

Un grupo de habitantes que limpiaban una quebrada ubicada en el cantón Villa Modelo, en el municipio de El Divisadero, Morazán, encontraron 18 cajas que contenían frascos de pastillas, confirmó Anastasio Villatoro, director de la Unidad de Salud Comunitaria del municipio. "El medicamento no pertenece al Ministerio de Salud, es un medicamento que se usa para la diabetes y está vencido, nosotros no lo utilizamos. Esta no es la primera vez que se reportan este tipo de hallazgo, la primera fueron solo cinco frascos, luego seis botes y hoy que son 18 cajas", dijo Villatoro.

Agregó que el primer hallazgo ocurrió hace un mes en el cantón Loma Larga, en donde habitantes llegaron al centro asistencial para informar que habían seis frascos de pastillas abandonados por lo que personal de Salud fue a la zona.

Añadió, que días después en cantón El Rosario también reportaron el hallazgo de otros frascos de las mismas pastillas, sin embargo, debido a que eran pequeñas cantidades, no dieron aviso a la PNC.

"El problema es que están vencidos y si alguien lo toma se puede intoxicar. El protocolo nuestro cuando se vence un medicamento es todo un proceso y se paga a una empresa para la destrucción de la medicina, no se va a tirar a cualquier lugar", mencionó el médico. Villatoro pidió a la Policía Nacional Civil que investigue la procedencia de los medicamentos.