Hallan a mujer desmembrada cerca de cadáver de un hombre

Los cadáveres de un hombre y una mujer, separados aproximadamente 50 metros entre sí, fueron encontrados ayer por la madrugada a un costado del kilómetro 19 de la autopista Este-Oeste (conocida como carretera de Oro), en la jurisdicción de Soyapango, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).Las investigaciones preliminares revelaron que la mujer estaba desmembrada y envuelta en varias bolsas plásticas negras. El hombre, según informó la fiscal encargada del caso, que pidió no ser identificada, estaba envuelto en una sábana con las manos atadas hacia atrás y con señales de haber sido estrangulado.Los investigadores policiales sospechan que ambas víctimas fueron asesinadas en otro sector y arrojadas en la zona donde ocurrió el hallazgo.Testigos les contaron a los policías que encontraron los cadáveres a la 1 de la madrugada, pero el procesamiento de la escena se prolongó por unas cuatro horas por la distancia entre las dos víctimas.Las autoridades no revelaron muchos detalles de los fallecidos. La fiscal dijo que ninguno portaba documentos de identidad y lo único que pudieron establecer es que la edad de ambos podría oscilar entre los 20 y 30 años. Residentes relataron que la zona es sola y oscura, por lo que es frecuente el hallazgo de cadáveres.La PNC, además, informó ayer por la tarde que tres pandilleros resultaron muertos tras un supuesto enfrentamiento con miembros de la Fuerza Especializada de El Salvador (FES) que patrullaban en el caserío El Espíritu.Las autoridades aseguraron que los tres jóvenes intentaron atacar a tiros a los agentes, por lo que murieron en el tiroteo. Al cierre de esta nota, la Policía no reveló los nombres de las víctimas.En Mejicanos, la policía también informó sobre el hallazgo del cadáver de otro hombre que colgaba de un árbol en la colonia San Simón, al norponiente del departamento de San Salvador.Los policías tienen sospechas de que se trata de un homicidio que se quiso disfrazar de suicidio; sin embargo, serán las indagaciones las que logren esclarecer el caso. Testigos contaron que la víctima era un supuesto pandillero que recién había salido de un centro penitenciario. La policía reconoció que el lugar donde se encontró el cadáver es una zona donde opera una estructura de pandilleros de la Mara Salvatrucha, por lo que no descartan que se trató de una purga dentro de la misma agrupación delincuencial.Siempre ayer por la tarde, las autoridades procesaron la escena donde falleció otro supuesto pandillero después que fue tiroteado por rivales en los condominios Atlanta, en San Salvador.El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, sostuvo recientemente que este año se mantiene una disminución de homicidios; sin embargo, las 69 muertes violentas que suman los primeros cinco días de este mes hablan de un pequeño repunte.