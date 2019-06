Hallan cadáver cerca del Paso del Jaguar

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el hallazgo de un cadáver de un hombre en la zona del mirador municipal cercano al Paso del Jaguar, en la calle antigua a Huizúcar, en San Salvador.

Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron no haber identificado a la persona porque no portaba su documento de identidad, pero era un hombre de aproximadamente 25 años que habría sido vapuleado.

Días atrás fue reportado un caso similar, en el que hallaron un cuerpo envuelto en sábanas y atado de pies y manos en el bulevar Luis Poma con una nota que decía: "Marero visto, marero muerto. Sombra Negra". Es una zona cercana donde fue encontrado el cuerpo de ayer.

Hoy se cumplió una semana desde que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil dejaron de informar a diario sobre los homicidios reportados en todo el país, tanto en sus redes sociales como vía correo electrónico.

Hasta antes de que finalizara mayo, la Fiscalía publicaba durante el día las escenas de asesinato reportadas o procesadas. El último tuit al respecto fue publicado el 30 de mayo con información de asesinato en Santiago Nonualco (La Paz).

Ambas instituciones no han dado explicaciones sobre los motivos que tienen para no brindar más información sobre este tipo de delitos. Medicina Legal no sube reportes desde abril.