Hallan cadáver de hombre en la calle principal de la comunidad Jícaro Grande, San Lorenzo

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre, identificado como Ángel Antonio Catalán Arriola, de 29 años. El cadáver fue encontrado en la calle principal de la comunidad Jícaro Grande, en el cantón Las Pozas, del municipio de San Lorenzo.

El hallazgo fue reportado el lunes en la mañana por residentes del cantón quienes dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 de la Policía. Explicaron que el cadáver tenía tres heridas en el cráneo provocadas con arma de fuego.

Dijeron que cuando se realizó la inspección, la víctima tenía entre cinco y seis horas de fallecida, por lo que el crimen habría sido cometido el lunes durante la madrugada, pero los vecinos de la zona dijeron no haber escuchado disparos.

"Puede ser que al hombre lo asesinaron en otro lugar y lo vinieron a dejar acá, es una de las posibilidades", dijo el agente sin detallar si en la escena fueron encontrados proyectiles de arma de fuego.

Asimismo, informó que se desconocían las causas por las que se cometió el homicidio. "Las investigaciones apenas comienzan, por el momento desconocemos quiénes fueron los que cometieron el asesinato y los motivos que tuvieron para hacerlo", explicó el agente policial.

Habitantes de San Lorenzo explicaron que en la zona donde fue encontrado el cadáver hay presencia de pandilleros, pero que hasta el momento no se había reportado homicidios en el lugar. "La colonia es bastante turbulenta pero no habían matado a nadie ni aparecido muertos", dijo un poblador. La policía no detalló el lugar de residencia de la víctima.