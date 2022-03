Hallan cadáver de hombre lapidado

Un hombre de aproximadamente 45 años que no pudo ser identificado por falta de documentos fue asesinado ayer por la mañana en el barrio San Francisco del municipio de San Miguel. Según se conoció, el fallecido presentaba una lesión en la parte trasera de su cabeza ocasionada con una piedra, sin embargo, las autoridades no precisaron el móvil del crimen y según los lugareños, no residía en la zona.

