Hallan cadáver de mujer en la calle

María de Jesús Coreas Turcios, de 49 años, fue encontrada muerta ayer aproximadamente a las siete de la mañana en una de las calles de la colonia Brisas del Edén, en la ciudad de San Miguel, luego de haber sido privada de libertad el martes, supuestamente por su compañero de vida, quien es el principal sospechoso del homicidio, informó la Fiscalía. El cadáver estaba boca abajo y con una lesión de bala en la cabeza. Según el reporte fiscal, la mujer fue asesinada en otro lugar.

"No se encontraron evidencias en el lugar, por lo que fue una escena de liberación del cadáver, no sabemos si fue con un revólver. El cuerpo no tenía signos de violencia", expresó la fiscal.

En el lugar las autoridades hallaron un celular, que al parecer era de la víctima, el cual será examinado para verificar si contiene información que sirva para establecer una hipótesis en el caso, además de descubrir si por ese medio el agresor hizo amenazas previas a la mujer.

El compañero de vida de la víctima fue identificado como Rusman Ován Castro Pérez, de 40 años, quien la privó de libertad el martes por la noche en la colonia Bustillo, ubicada aproximadamente a dos kilómetros de donde fue encontrado el cadáver. La PNC confirmó que ayer por la mañana habían capturado a Castro, y que iban a informar sobre la hora en que se darían más detalles de la captura, pero hasta el cierre de esta nota no lo hicieron.

El médico forense determinó que la mujer tenía entre 10 y 12 de fallecida. "Hubo una denuncia previa anoche (martes) de la privación de libertad, por lo que estamos indagando la causa", dijo la fiscal.