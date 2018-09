Hallan cadáver de veterano a orilla de calle

El cadáver de un veterano del pasado conflicto armado fue encontrado el miércoles a las 4:30 de la tarde en el kilómetro 56 de la carretera del Litoral, en las inmediaciones de un motel, en el cantón Jalponga, jurisdicción de Santiago Nonualco, La Paz.

El fallecido fue identificado como Álvaro Tejada Beltrán, de 58 años, quien residía en la urbanización Valle del Sol, en Apopa, San Salvador.

Entre las pertenencias del occiso se encontró un carné que lo identificaba como veterano de guerra; también se le halló una gorra camuflada, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el reporte del Instituto de Medicina Legal, al momento del hallazgo Tejada tenía al menos 12 horas de fallecido, lo que indica que fue asesinado el miércoles durante la madrugada.

Según la PNC, el homicidio fue cometido en el lugar. El cadáver tenía impactos de arma de fuego en un hombro y la cabeza.

"Se cree que lo mataron donde lo encontramos. No se sabe si lo trajeron por la fuerza hasta aquí o él andaba haciendo algo en la zona. Por ahora no hay mayor información, porque aún no se han presentado familiares", explicó una fuente.

El cadáver fue descubierto por personas que transitaban a pie por el lugar, pues debido a la altura de la maleza no era visible desde la carretera, y fue llevado al Instituto de Medicina Legal de San Vicente.