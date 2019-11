Hallan dos cadáveres en carretera de Oro

Dos cadáveres de hombres encontró en las últimas horas la Policía Nacional Civil (PNC) en las cercanías de la Autopista Este-Oeste (Carretera de Oro), en Ilopango, San Salvador. Las autoridades localizaron el primer cuerpo el lunes por la noche y el segundo ayer por la tarde.

Un agente que custodió la escena de ayer dijo que la víctima era un hombre: lo encontraron cubierto con una bolsa negra, a la altura del kilómetro 7 de la autopista, en las cercanías de un cementerio privado.

Las autoridades se limitaron a decir que la víctima tenía entre tres y cuatro días de haber muerto. Hasta el cierre de esta nota, no dieron más información sobre las circunstancias del crimen o sobre su identidad.

Este hallazgo ocurrió solo unas horas después de que la Policía encontrara el cadáver de otro hombre en la misma zona, el lunes por la noche.

La Fiscalía General de la República (FGR), tras procesar la escena, dijo que no recopiló mucha información, debido a que estaba en un grado avanzado de descomposición: también tenía entre tres y cuatro días de muerto.

"No tenemos datos, no tenía documentos. No sabemos la causa de la muerte, por ese mismo estado de descomposición. No sabemos, por lo tanto, mayor situación respecto de la muerte, si fue accidental, natural o provocada. No sabemos nada de eso. El estado de descomposición ha dificultado establecer muchas cosas", dijo el fiscal.

Según la Fiscalía, el cuerpo fue localizado por una persona que recogía leña en el lugar, quien dio aviso al Sistema de Emergencias 911 de la PNC. El cadáver estaba en una quebrada del río Las Cañas y el Cuerpo de Bomberos tuvo que participar en el rescate.

Ayer, la Policía también confirmó el homicidio de un joven en la cancha de la colonia La Esperanza, en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador. Un agente de la PNC dijo que el fallecido respondía al nombre de Salvador Avelar, de 17 años.

El agente policial dijo que tenían perfilado al joven como miembro de la pandilla Barrio 18. Las investigaciones que dio a conocer ayer la PNC apuntan a que sus mismos compañeros lo asesinaron a tiros.

Las estadísticas policiales dan cuenta de que entre el 1.º y el 11 de noviembre ocurrieron 50 muertes violentas a escala nacional, lo que equivale a un promedio de 4.5 asesinatos por día.