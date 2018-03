Hallan muerta a mujer privada de libertad

Marta Francisca Guevara Márquez, de 27 años, fue encontrada muerta ayer por la mañana en la calle principal del cantón El Condadillo, del municipio de Estanzuelas, Usulután, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Un oficial manifestó que la mujer fue privada de libertad el miércoles por la noche por hombres que vestían ropas oscuras, simulando un operativo policial, sacándola de su casa en la colonia La Gloria, del municipio de Jucuapa.

La fuente policial dijo que la mujer tenía lesiones en la cabeza hechas con arma de fuego larga, al parecer escopeta. Según las evidencias encontradas por las autoridades, fue asesinada en el sector.

El cadáver fue encontrado aproximadamente 400 metros al norte del kilómetro 88 de la carretera Panamericana, y las autoridades policiales fueron alertadas del hallazgo por personas que pasaron por el sector.

El jefe policial mencionó que la mujer tenía antecedentes penales registrados el año pasado por un delito “leve”, pero no se especificó cuál.

Asimismo, la mujer era familiar de un soldado de alta en el Destacamento Militar N.º 3 de La Unión, según lo manifestado por una fuente de la Fuerza Armada. La policía no informó sobre alguna hipótesis con respecto al caso.

Enfrentamiento

Por otra parte, en una zona de difícil acceso del cantón Las Trancas, del municipio de Ozatlán, Usulután, murió ayer por la mañana un supuesto pandillero tras un enfrentamiento con agentes policiales.

El oficial de la PNC dijo que los agentes llegaron al sector luego de recibir información de que estaban reunidos pandilleros en una especie de campamento. Al ver la presencia de la autoridad, los delincuentes comenzaron a disparar, por lo que se produjo el enfrentamiento, pues los agentes se defendieron.

En el lugar quedó el cadáver de un pandillero y a pocos metros había un arma de fuego calibre 9 milímetros (mm), con la cual habría atacado a los policías. El supuesto pandillero no fue identificado ya que no portaba documentos y no llegaron familiares.

La fuente policial señaló que huyeron aproximadamente cinco terroristas. En el lugar la policía encontró ropa, víveres y celulares, los cuales serán analizados para verificar si contienen información que ayude a las autoridades a comprobar delitos.