Hallan osamentas en San Miguel y Morazán

Cuatro osamentas humanas fueron localizadas entre el miércoles por la tarde y ayer por la mañana en fosas clandestinas descubiertas en los departamentos de San Miguel y Morazán, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

El primer hallazgo de restos humanos fue reportado el miércoles a las 2 de la tarde en unos terrenos ubicados en el barrio San Francisco, en el municipio de El Tránsito, en San Miguel, en donde fueron descubiertas dos osamentas.

De acuerdo con un investigador policial, una de las víctimas era una mujer joven que vestía una falda negra y blusa blanca. El otro cuerpo se sospecha que es el de un hombre de aproximadamente 24 años. Ambos, dijo, fueron asesinados con armas de fuego.

"El médico forense manifestó que la mujer tiene como cuatro meses de fallecida y del hombre pues todavía no se ha definido nada. Al parecer fueron asesinados con armas de fuego", comentó el agente policial, quien pidió anonimato.

Al respecto el subjefe de la delegación policial migueleña, Fabricio Marín, manifestó que no tenía información sobre los hallazgos, ya que el médico forense no había determinado las causas de la muerte.

"Tengo entendido que están por otras causas y no tengo información de esas osamentas", expresó contradictoriamente el jefe policial.

Extraoficialmente se conoció que desde hace 15 días se encuentran custodiando la zona donde fueron localizadas las dos osamentas en San Miguel, ya que tienen información que en el sector hay otros cuerpos enterrados y que se trataría de un cementerio clandestino.

"Nadie dará información porque hay un criteriado que los ha llevado y supuestamente en esa zona hay más de 10 cadáveres enterrados y desde hace días los andan buscando. En este caso hay un gran hermetismo", comentó el agente policial.

Mientras que en el cantón Lajitas, del municipio de Chilanga, Morazán, fueron encontrados otros dos cuerpos en avanzado estado de descomposición que se encontraban semienterrados en una zona desolada y boscosa.

"Es parte de una investigación, no se puede dar más detalles al respecto, porque no fue al azar que los encontraron. Por el momento no se dará información porque es una investigación que está en proceso", externó el oficial de turno de la delegación de Morazán. Agregó que actualmente investigan las probables causas de muerte de las víctimas.