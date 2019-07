Hallan planillas de INJUVE cobradas sin firmas de beneficiarios en anterior Gobierno: piden a Corte de Cuentas que audite “Jóvenes con todo”

La directora del Instituto de la Juventud (INJUVE) Marcela Pineda presentará este martes una solicitud ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que al programa “Jóvenes con todo” implementado por el Gobierno anterior sea sometido a un examen especial de auditoría.

Foto: Cortesía

El lunes reveló junto con fotografías de documentos oficiales que más de $2.2 millones “no han podido ser debidamente auditados de conformidad a las normas técnicas” porque “las autoridades anteriores no entregaron la documentación necesaria”.

“He pedido revisar el programa ´Jóvenes con todo´ para hacerlo transparente y que sus fondos sean bien utilizados. No voy a permitir que se utilicen fondos públicos para pagar militantes y activistas políticos, este programa será exclusivo para la juventud que más lo necesite”, aseguró.

Según ella, se encontraron “planillas cobradas que no tienen firmas de beneficiarios”, lo que pone en duda si en verdad el dinero “llegó a manos de la juventud que debía ser beneficiada”.

Por su parte, la exdirectora Yeymi Muñoz aseguró que “tener operando un programa como Jóvenes con todo no fue nada fácil” y dijo que “es totalmente falso que no se entregó documentación requerida por la unidad de auditoría”. Agregó que tiene “toda la disposición de informar sobre el estado de la institución y lamentó “que no hubiera transición para que la recibieran”.

En tanto, Pineda le reiteró a Muñoz que “en las auditorías internas realizadas por el mismo auditor interno nombrado durante su gestión, se establece que las mismas no se pudieron llevar a cabo de la manera correcta debido a la no entrega de información por parte de la administración”.

Los documentos mostrados por Pineda corresponden a las auditorías del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Foto: Cortesía

En estos, el auditor manifestó que no tuvo acceso a los expedientes de contratación, “por lo que se desconoce si se siguieron los procedimientos establecidos para el própósito”. Tampoco tuvo acceso a los contratos de servicio, ni controles de asistencia que incluyen a las personas asignadas en las sedes al interior del país.

Tampoco se entregó “la totalidad de planillas solicitadas” ni “planillas de salarios canceladas a personal administrativo del programa Jóvenes con todo, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2018 a pesar que fueron solicitadas en diversas ocasiones y medios”.

Entre algunos ejemplos de desembolsos sin firmas en las planillas se menciona la erogación de$29,522 en Mejicanos en octubre de 2017; así como $4,015 en San Salvador en noviembre de ese año; y $6,600 en Colón (La Libertad) en marzo del 2018.

Foto: Cortesía

REVISARÁN CONTRATOS DE TELEFONÍA

Pineda dijo el lunes que revisarán los contratos de telefonía celular para implementar medidas de austeridad, al descubrir que el presupuesto asignado para pagar las facturas de este rubro ($25 mil) es el mismo monto asignado para el presupuesto del Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ).

Foto: Cortesía

"Voy a corregir esta situación", prometió. Dijo que lo ahorrado en telefonía será destinado a reforzar el presupuesto del CONAPEJ.

"Ya he dado la orden de revisar los contratos de telefonía celular para verificar cuáles son los próximos a vencer y poder empezar con austeridad a reorientar esos fondos. El uso de celular institucional será exclusivo para el trabajo territorial que lo necesite con urgencia", mencionó.