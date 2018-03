Hallan tres cadáveres en fosa clandestina en Opico

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer sobre el proceso de recuperación de tres cadáveres enterrados en el cantón Talcualuya, de San Juan Opico, La Libertad. Según informaron los investigadores, sospechan que en ese cementerio clandestino está el cadáver de un familiar de un militar de alto rango; sin embargo, deben confirmar este dato con la prueba que realizará Medicina Legal.El criminalista Israel Ticas informó que los cadáveres podían tener de cuatro a cinco meses de haber sido sepultados en dicho predio.Las autoridades informaron que en el terreno en que estaban enterrados los restos hay una vivienda que presuntamente era ocupada como centro de operaciones de pandilleros.Por otra parte, un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado ayer por la mañana dentro de un bus de la ruta 29-H, informó la Policía Nacional Civil (PNC). La víctima abordó la unidad en estado de ebriedad, según la PNC, y posteriormente un grupo de hombres se subió al autobús y lo atacó con una piedra, cerca de San Bartolo.Los agentes informaron que el motorista del bus intentó llevar de emergencia al herido hacia la unidad de salud de San Bartolo, pero en el lugar no lo atendieron, por lo que el conductor lo trasladó hasta la delegación de la PNC de Soyapango-Ilopango, en donde se procesó la escena de homicidio.La policía cree que no se trató de un robo debido a que los atacantes dejaron las pertenencias de la víctima. Entre estas había un paquete de medicamentos naturales, que supuestamente vendía.En otros hechos violentos, la fiscalía reportó ayer el levantamiento del cadáver de Evaristo Velásquez Leiva, de 38 años , quien fue asesinado el miércoles por la noche en la colonia Tikal Norte, de Apopa, San Salvador. La víctima se dedicaba a hacer viajes con su pick up.Según las primeras indagaciones, Velásquez Leiva llegó a la zona a realizar diligencias cuando pandilleros lo privaron de libertad y posteriormente lo mataron. La víctima residía en la colonia Valle del Sol, de esa misma jurisdicción.El miércoles por la noche también fue asesinado un joven de 17 años, quien no fue identificado, en la colonia Bosques de Prusia, en Soyapango, San Salvador.El miércoles, a las 5 de la tarde, la policía localizó el cadáver calcinado de una persona en Chirilagua, San Miguel (lea nota en página 36).Enero cerró con 256 homicidios en todo el país, un promedio de ocho víctimas cada día, según datos de la PNC.