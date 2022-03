Hamilton Peña, experto en el arte del papel picado

Hamilton Eduardo Peña Tutila, de 34 años, es un profesional en el arte del papel picado, una técnica que aprendió hace diez años.

El artista reside en el municipio de Izalco, en Sonsonate, donde es muy reconocido por su habilidad para crear hermosas y diversas figuras con papel, desde diseños sencillos como flores hasta imágenes de animales y personas son parte de sus creaciones

"En el 2012 se impartió un curso acá en Izalco para aprender el arte en papel picado, me inscribí y destaqué por mi habilidad para crear nuevos diseños. En esa época me contrató una persona que quería que le decorara con gallardetes una fiesta israelí, y desde entonces decidí comenzar un emprendimiento y hacer diseños para adornar toda clase de celebraciones", comentó el artista.

Gallardetes, banderines de garruchas, cenefas de papel picado, adornos para altares de muertos y festejos sociales destacan entre sus creaciones.

Según Hamilton, la habilidad, creatividad y destreza para trabajar una frágil hoja de papel y convertirla en una bella figura es un arte que pocos practican.

El arte del papel picado surgió en los tiempos de la Colonia y se utilizaba para decorar las fiestas de los pueblos, especialmente las cofradías, el Día de la Cruz y el Día de los Difuntos. Este arte sigue vivo después de varios siglos, sobre todo en Izalco.

"Creo que una de las cosas que más me motivan es rescatar y mantener este arte ancestral. Yo he tratado de que mis diseños sean más intrincados y gracias a esto me han contactado para impartir talleres de enseñanza en la Embajada de México, en museos y universidades", afirmó.

Hamilton asegura que es el único en el país que se dedica a este tipo de arte; no obstante reiteró sus intenciones de continuar impartiendo talleres para que las nuevas generaciones aprendan e incursionen también en esta profesión.

"Este es un arte, no cualquiera puede hacerlo y requiere de mucha dedicación, paciencia y tiempo", dijo Hamilton, quien espera poder viajar a México para continuar perfeccionando su técnica.

El artista indicó que los materiales que se necesitan para elaborar obras en papel picado son papel de China, tijeras especiales, lápices y moldes, los cuales deben hacerse sobre una tabla de precisión. Después se calca la figura sobre el papel y se comienza a cortar con delicadeza.

Hamilton se demora al menos siete minutos en cada figura, dependiendo de su complejidad.

El artista puede ser contactado a través de su perfiles de Facebook e Instagram como HAMED Arte en Papel Picado o al teléfono 7734-7645.

Delicadeza. Las obras del artista se caracterizan por sus delicados diseños y variedad de formas.