Han tratado de vendernos burbujas publicitarias”

En los últimos seis años ARENA ha tratado de arrebatarle la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán al FMLN. Nuria Varela es una mujer joven, con 30 años de edad, la mitad de ellos los ha invertido en quehacer municipal y es oriunda del municipio, y con esta primera carta de presentación espera ganar las próximas elecciones. En su opinión, la administración actual no solo ha sido sombría y muy gris en el manejo de sus cuentas, sino que además no ha hecho grandes ni pequeñas obras.

¿Cómo surge la idea de correr por esta alcaldía y la esencia de su plataforma?

Tomé ese reto y porque estamos viendo la realidad. Solo los que vivimos en Nuevo Cuscatlán conocemos las verdaderas necesidades, vivimos los mismos problemas y no podemos dejar que otra persona de fuera venga a tratar de hacer algo que no es posible. Han tratado de vendernos ideas que son burbujas publicitarias o que no funcionan. Lastimosamente la publicidad le ha puesto un ingrediente diferente a Nuevo Cuscatlán y no ha permitido que se vea la realidad.

¿Con qué buscará conquistar a los electores?

Nuestro enfoque es el desarrollo humano. Allí tenemos cuatro ejes en los que hemos basado la plataforma que es seguridad ciudadana, desarrollo urbano responsable y sostenible, salud integral y educación inclusiva.

¿Qué hará para que el desarrollo urbano de Nuevo Cuscatlán siga creciendo pero de manera controlada?

Nuestro compromiso es revisar la ordenanza de uso de suelos y ver las zonas que deben ser protegidas y que están desprotegidas. También apostarle al tema de un desarrollo ordenado. Hemos visto mupis que están instalados a la mitad de la acera. Hemos visto el caso de Vía del Mar en el que siguen construyendo y al pasar una situación como en Las Colinas se va a afectar toda esa residencial. Aparte que le baja la plusvalía de la vivienda.

Hablemos sobre las finanzas de la alcaldía. ¿Qué conocimiento tiene a nivel de presupuesto y cómo lo maneja la alcaldía?

No tenemos datos reales porque no tenemos acceso. En el caso del presupuesto, anda entre los $4.5 millones. Los datos del presupuesto nos lo muestran en una presentación de Power Point, pero no tenemos nada palpable. No podemos acceder a indagar más en el tema financiero. Después nos dan un resumen. (Para aprobar el presupuesto) no necesitan la mayoría calificada, y solo pasa con los votos de ellos que son cuatro. Solo cuando necesitan préstamos es que tenemos que votar. Pero ellos solo quieren prestar más para pagar deuda. Diferente sería si nos dijeran: “miren, vamos a prestar para hacer esto con carpeta técnica”, con todos los procesos de ley con gusto lo aprobaríamos.

¿Cómo hacen para obtener información?

Tenemos que hacer un gran proceso e irnos por acceso a la información. Ya hemos hecho denuncias a la Corte de Cuentas por la falta de información y no proceden, quedan engavetadas.

Se habla de que hubo aumento de tasas, ¿qué pasó?

Algo bien importante es que fue entrando el periodo de Michelle y el primer día de la reunión del concejo salió con el incremento de los impuestos. Casi al 400 % y no se ve dónde está el dinero, porque no hay una contraprestación, ni que mejoren los servicios, ni que mejore la seguridad. Yo lo que pretendo hacer es congelarlas, ese es mi compromiso porque sería mentirosa o populista al decir: “miren, las voy a bajar” solo por conseguir votos. Yo soy realista y no puedo prometer más.

Además de congelar las tasas ¿qué más haría para sanear las finanzas de la alcaldía?

Estamos conformando un equipo técnico para darle solución a las tasas, pero necesitamos tener información real, ahorita estamos en el aire. Pero hay maniobras que se pueden hacer con los programas existentes, se pueden hacer mediante las alianzas con empresa privada, con apoyo de personas que quieren sumarse al esfuerzo.

¿Tres años le alcanzarán para ordenar la casa?

Para ordenarla sí, pero para los planes a futuros tendríamos que apostarle a más años. Pero la gente inmediatamente verá la diferencia de una administración trasparente. Pero vamos a desarrollar nuestros planes, hay gente y empresas que ya nos prometieron su apoyo.

