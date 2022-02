Hananía sale del gabinete y nombran ministro interino

Carla Hananía de Varela, la funcionaria que al frente del Ministerio de Educación (MINED) iba a dignificar al magisterio y a llevar al país a la cuarta revolución industrial, según dijo Nayib Bukele cuando anunció su nombramiento en 2019, salió ayer del gabinete sin dar explicaciones y en medio de tensiones con los sindicatos de docentes, que en varias ocasiones protestaron en contra de sus decisiones y pidieron su destitución.

La socióloga y politóloga es la séptima en salir del equipo de ministros de Bukele y como sucedió en los otros casos (a excepción de Gobernación y Cultura, que asumieron cargos de elección popular), Casa Presidencial no dio explicaciones. Ayer, a las 4:13 de la tarde, la cuenta de Twitter de la presidencia anunció la juramentación de José Mauricio Pineda Rodríguez como ministro interino de Educación. Pineda ocupó cargos en organismos como UNICEF y fue también gerente del Ministerio de Salud entre 2009 y 2012. Pero en el comunicado que acompañó la publicación no habían explicaciones sobre Hananía.

Las otras cuentas del gobierno también guardaron silencio y se enfocaron en el recién nombrado.

Hananía, según dijo Bukele el 19 de mayo de 2019, llegó al gabinete para liderar a un MINED que "cambiará nuestro país".

Pero el magisterio no estaba contento con ella. Ayer, los sindicatos celebraron su salida. "El magisterio está satisfecho con la decisión del señor presidente de la República y ojo, esta es una lección a futuro", dijo el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas. "Si nos ponemos a enumerar errores tras errores la señora ministra no acertó ni una tan sola para poner en alto al Ministerio de Educación", agregó.

El secretario general de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio), Israel Montano, consideró que el desempeño de Hananía fue "poco satisfactorio". Carlos Olano, secretario general del Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (SINDOPETS), también aprobó la decisión. "Qué bueno que el presidente haya reaccionado a las denuncias, a las exigencias que las gremiales hemos hecho", dijo.

Las tensiones con el magisterio

El decreto legislativo 69, aprobado en junio de 2021 para crear un concurso de plazas públicas para docentes, fue uno de los hechos que más descontento causó, afirmaron ayer los sindicatos. Las organizaciones denunciaron que el procedimiento se saltaba el mecanismo que ya está contemplado en la Ley de la Carrera Docente. Pidieron dar marcha atrás a la medida, pero el concurso se realizó de todas formas.

En ese contexto, Hananía emitió opiniones en entrevistas que los sindicatos calificaron de irrespetuosas. "Como que los profesores son incapaces, que no saben leer, que no saben escribir, que no saben redactar, que son borrachos, bla, bla, bla. Esos fueron parte de los grandes errores", recordó ayer el secretario de Bases Magisteriales. Hananía insistía en aquellos momentos que los docentes no querían someterse a evaluaciones y aseguraba que este proceso era vital para mejorar la calidad educativa.

Las tensiones aumentaron en los primeros días de 2022. El 21 de enero, el MINED publicó nuevos lineamientos para contratar a interinos. Los sindicatos de nuevo denunciaron presuntas violaciones a la ley, así como el despido de maestros que tuvieron estas plazas hasta 2021, lo que además dejó a cientos de estudiantes sin profesores en el primer día de clases. Para corregir la situación, el MINED emitió una circular ordenando la recontratación de los cesados por tres meses, hasta el 30 de abril, pero los sindicatos exigieron que el plazo se extendiera a diciembre.

La controversia motivó protestas y una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. La respuesta del gobierno llegó el 15 de febrero recién pasado: a petición del MINED, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio para que los maestros cesados recuperaran su plaza por 180 días. "Si hubiera seguido esta señora de ministra, hubiese terminado el ministerio", opinó ayer Villegas.

Montano, por su parte, dijo esperar mayor apertura en el nuevo funcionario "para conformar una mesa de diálogo con todas las gremiales, para que podamos trabajar en beneficio de la educación del país (...). Nos interesa que mejoremos la condiciones de la educación del país y de nuestros niños especialmente".