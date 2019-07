Hándal no quiere entrar en choque con Óscar Ortiz

El diputado del FMLN Jorge Schafik Hándal criticó algunos señalamientos hechos por el nuevo secretario general del partido, Óscar Ortiz, tras la designación de Arístides Valencia (excandidato a la secretaría general) como el secretario nacional de organización del partido de izquierda.

Hándal manifestó que Ortiz no puede avalar el que "solo sus amigos" ocupen cargos dentro del partido y "si sos mi contrincante te denuncio".

"Yo no quiero entrar en confrontación directa con Óscar, pero sería bueno que él explique. Entonces significa que si sos mi amigo está bien que estés en cualquier lado, pero si no sos mi amigo porque fue el contrincante de él, entonces tengo problemas y entonces te denuncio como grupo opositor. Yo creo que ese manejo no es el correcto, así que él debe dar respuestas", aseguró el legislador.

Y es que según se conoció algunos miembros del FMLN no han depuesto sus cargos en diversas secretarías o a designado a nuevos secretarios rompiendo, así, un acuerdo que estaba estipulado luego de las elecciones internas celebradas el 26 de mayo pasado.

También se refirió Hándal a las declaraciones de Ortiz, quien dijo que había encontrado las arcas del partido con una deuda cercana a los $5 millones.

"Eso es recontraultra conocido de donde viene la mayor parte. Eso es por las elecciones, ahí no hay novedad alguna", dijo Hándal.

Luego de las elecciones presidenciales de 2019, el FMLN tuvo que devolver cerca de $2.7 millones al Ministerio de Hacienda, debido a que recibió menos votos de lo esperado.

Reunión con alcaldes

Por otra parte, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, sostuvo una reunión el pasado miércoles con el Consejo Nacional de Alcaldes del partido para delimitar líneas de acción de cara al futuro.