Harán búsqueda de cocodrilos en el río Acelhuate

Lee también

El Ministerio de Medio Ambiente confirmó ayer que los cocodrilos que vecinos del río Acelhuate han visto en las riberas, en la zona del puente Agua Caliente, en el municipio de Soyapango, pudieron haber emigrado de otros ríos o haber sido depositados allí por alguien que los tenía en captura. Silvia de Larios, directora de Ecosistemas y Vida Silvestre del MARN, explicó que “el río Acelhuate tiene conexión con otros cauces de ríos y tiene conexión con el río Lempa, por lo que pudo haber migración de esos sectores”. La especialista confirmó que junto con la Alcaldía de Soyapango y la Policía Nacional Civil, hacen esfuerzos para tratar de encontrar a los reptiles, rescatarlos y llevarlos a un hábitat más adecuado para estos.De Larios aseguró que estas especies de reptiles pueden sobrevivir en ambientes que no son los ideales, y que tienen altos grados de contaminación: “Los cocodrilos tienen cierto grado de tolerancia a agentes patógenos, pero su hábitat natural no son ríos tan contaminados”.La especialista del Ministerio de Medio Ambiente indicó que uno de los principales problemas que el cocodrilo podría enfrentar en ese río es la falta de alimento, y que por esa razón se podría ver obligado a migrar.Sin embargo, el buscar otro ambiente en busca de comida no podría ser de inmediato, pues entre “noviembre y febrero están en períodos letárgicos y requieren de poca alimentación y movilidad”, aseguró.También el MARN descartó las posibilidades para la reproducción. De Larios explicó que las hembras “buscan donde han anidado” con anterioridad y además depende mucho de la edad para aparearse.Lo que no está claro es si se trata de un solo animal el que han visto los lugareños y la Dirección de Protección Civil o si se trata de más.Tampoco se conoce la edad del cocodrilo y el género, de ahí la intención del ministerio de iniciar la búsqueda para llevarlos a un ambiente más propicio.Las autoridades hicieron un llamado para que en caso de ser vistos, no sean hostigados.