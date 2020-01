Harán investigación para determinar si perfil de Twitter es de exdiputada; después harán investigación sobre denuncias

"Yo no puedo certificar que un tuit sea de ella. Voy a decir una temeridad y la digo con todo respeto, está bien escrito, no tiene fallas gramaticales ni ortográficas, ¿será de ella?", fue uno de los cuestionamientos que hizo el diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Raúl Beltrán Bonilla, a la serie de tuits que hizo la exdiputada Cristina López para lanzar señalamientos en contra tanto del instituto político, como de varios de sus dirigentes.

Por el tipo de acusaciones que hizo la exdiputada, el fiscal general, Raúl Melara, retomó los tuits de López y dijo que iban a iniciar una investigación.

Ayer por la mañana amplió más sobre el tema diciendo que uno de los primeros pasos que realizará es verificar la autenticidad de la cuenta y de información presentada.

"Este día (ayer) se abre una investigación con respecto al mismo y lo que procede es determinar la veracidad de la cuenta, propiedad de quién es, y una serie de hechos que permitan ahondar si es cierto lo que se manifiesta o no", detalló el fiscal.

Melara agregó que buscarán contactar a López, pero aclaró que las declaraciones que supuestamente realizó la exdiputada pecenista "deben ser probadas durante la investigación".

El domingo por la noche, en la cuenta cuyo usuario es @cristinaelopez3, la exdiputada por San Salvador publicó casi una quincena de tuits para referirse a varias situaciones que, según ella, están sucediendo desde hace tiempo dentro del PCN.

Esto tras conocerse que cobró por más de medio año un salario de la Asamblea Legislativa sin asistir a trabajar. "Me veo en la necesidad de venir a Twitter a aclarar ciertas dudas que han surgido: es cierto que tuve que migrar a Estados Unidos, sentía que mi vida corría peligro de seguir en El Salvador", fue el primero de los tuits.

En ellos acusa al partido de encubrir a supuestos asesinos del dirigente pecenista Ramón Kury, de pagar salarios a varias personas que no llegan a trabajar, y de recibir dinero del Gobierno para hacer campaña.

Para desestimar las acusaciones que hizo la exdiputada y ante el anuncio del fiscal de que iniciará una investigación, miembros del PCN dijeron que están dispuestos a que se les investigue.

El jefe de fracción, Antonio Almendáriz, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, además de Beltrán Bonilla dijeron estar a favor de una eventual investigación.

"No solo eso (vemos bien), no solo que lo abra, tiene que haberlo tenido abierto ya que todavía está en los tribunales el caso de los supuestos asesinos de Moncho (Ramón Kury)", declaró el jefe de la fracción pecenista.

Los tres funcionarios también dijeron que algunos de los señalamientos que hizo la exdiputada no son ciertos. Por ejemplo, López dijo que la fracción paga salarios a Elizardo González Lovo, Roberto Leiva, Dagoberto Marroquín y a Rafael Machuca sin que estos trabajen.

Almendáriz dijo que González Lovo es empleado institucional asignado a la fracción y que los asesora en temas de transporte, Marroquín los asesora en temas hacendarios y de pensiones; y que la ausencia de Machuca a sus labores es porque sufrió un derrame cerebral que le impide llegar a trabajar.

Ponce, por su parte, explicó que Leiva también es empleado de la fracción. "El hombre trabaja con nosotros", dijo el presidente de la Asamblea.

Defensa. Elizardo González Lovo se defendió de lo que dijo Cristina López de que solo cobra salario en la Asamblea pero no trabaja. Aseguró desconocer las motivaciones que tuvo la exdiputada para acusarlo.

González Lovo, uno de los señalados de cobrar sin trabajar, dijo desconocer qué motivó a López a hacer públicas las acusaciones. "Ella tiene que venirse, tienen que traerla para que venga a declarar aquí porque eso que dice allá es una cosa, tal vez tenga motivaciones para conseguir asilo político o alguna cosa, por eso no puedo decir nada sobre ese tema porque es un tema muy de ella", declaró González Lovo.

El empleado del legislativo dijo que entre sus tareas está "supervisar el funcionamiento del transporte, trabajamos también en las leyes de legalización de lotificaciones" y que comenzó a trabajar en la Asamblea el 1º de mayo de 1997.

Demanda por difamación

La diputada del PCN, Eeileen Romero, anunció que demandará a la exdiputada Cristina López por difamación. Romero dijo que no tiene asignado el agente PPI que López aseguró que antes estuvo asignado a ella y que es uno de los presuntos responsables del asesinato del dirigente pecenista, Ramón Kury. Romero dijo que sí intentaron asignárselo pero que ella no lo aceptó porque no era de su confianza.

Acusaciones. En casi una quincena de tuits, la exdiputada del PCN, Cristina López, lanzó una serie de acusaciones contra el partido y varios de sus dirigentes.