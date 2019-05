Hasta $1,000 en multa por dañar el ambiente

Una serie de reformas y actualizaciones a la ordenanza municipal relacionadas con el tema ambiental en El Sauce, La Unión, entrarán a discusión por el concejo municipal plural, incluyendo un nuevo capítulo: la conservación de todos los recursos naturales. Este apartado contempla multas, desde leves hasta muy graves por $1,000, para aquellas personas, ya sea del municipio o de fuera, que incurran en una violación a la normativa local.

Con esta ordenanza se pretende multar a quienes tiren basura al aire libre, por talar un árbol sin el debido permiso y también se sancionaría a quienes exploten ilegalmente los recursos naturales con fines comerciales, así como por la extracción de arena y piedra de los ríos.

"Hay que tener una herramienta legal para tomar acciones, porque yo no puedo llegar donde alguien y decirle que no saque material pétreo del río si no tengo una ordenanza que lo prohíba, y tengo que tener las herramientas (legales) para poderlo exigir", señaló el alcalde Armando Sorto.

El documento con las nuevas disposiciones fue presentado recientemente, después de un proceso de consulta, capacitación y asistencia técnica, a la comuna, proceso que se extendió por un año e incluyó a líderes comunales. Este trabajo fue liderado por la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico (FunsalProdese).

Las reformas, de ser avaladas, serán enviadas a publicar en el Diario Oficial, para comenzar a aplicarlas en las diferentes áreas ambientales.

"El nuevo capítulo habla en relación con la conservación de todos los recursos naturales y de la biodiversidad, de manera que el municipio vaya entrando en una dinámica en cuanto a aplicar su normativa, para que en el futuro cercano sea más resiliente al problema social, económico y ambiental, tomando en cuenta que tenemos tantas dificultades en los temas de clima, como las sequías y pérdidas de cosecha", explicó Alonso Gómez, técnico de FunsalProdese.

Esta iniciativa es parte de un proyecto de mejoramiento de la cuenca costera y de los medios de vida en La Unión, el cual se ejecuta en coordinación con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Contempla realizar el mismo proceso legal que en El Sauce en cuatro municipios del departamento unionense.

municipios más de La Unión considerarían también realizar reformas.