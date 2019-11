Hasta 160 sismos se han registrado en Área Metropolitana de San Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha registrado 160 sismos en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), hasta las 12:00 m del miércoles 20, desde el temblor de magnitud 3.9 que se produjo el 12 de noviembre a las 7:57 de la mañana y que activó las fallas geológicas de esta zona del país.

Pero ese conteo pertenece únicamente al AMSS, desde la misma fecha y en otras zonas del territorio salvadoreño el MARN también contabilizó 71 sismos más, lo que hace un total de 231; de todos, 42 han sido sensibles para la población, entre locales y regionales.

Durante los últimos días la población ha vivido momentos de inquietud, en los que el mismo MARN ha pedido guardar la calma. Las quejas o consultas de la población van en el sentido de "escuchar retumbos" con los temblores. La cartera de estado advirtió que son desprendimientos de corteza que se perciben porque el origen del movimiento telúrico tiene poca profundidad.

Aunque el Ministerio dio que había una disminución de los sismos, también advierte que se podría mantener por más tiempo. : "El análisis de las señales sísmicas aún indica que el origen de esta actividad obedece a la activación de fallas geológicas locales, en el sector occidental del AMSS, y por el comportamiento de la serie de réplicas, ésta podría prolongarse para los próximos días o semanas", indicó Rodolfo Torres, sismólogo del MARN.

Lo que no puede establecer el ministerio es el tiempo preciso de cuanto puede durar una serie sísmica y advierte que algunas pueden ser muy cortas, todo depende de la energía que es liberada. San Salvador en ese sentido es impredecible por ser una zona sísmica, a tal grado que es conocido como "El Valle de las Hamacas".

Las fallas geológicas de San Salvador son muy activas y liberar energía con magnitudes mayores a los 5 grados, entre los registros del MARN están los sismos del 3 de mayo de 1965, con magnitud principal fue de 6.2; el 10 de octubre de 1986, con 5.7; el 17 de febrero de 2001, que fue de 5.1 y el 10 de abril de 2017, cuya magnitud alcanzó 5.1.

"La duración está en función de cuanta energía hay acumulada. Ya han ocurrido series sísmicas, tan cortas como de un día, y tan largas como la de 1965, que duró aproximadamente un año.

En 1986, después del sismo del 10 de octubre, ésta se prolongó hasta mayo de 1987", explica Torres.

La más reciente serie se produjo en 2017 y tuvo la duración de aproximadamente un mes, entre abril y mayo.

Nada con volcanes

Otro de los temores expresados por la ciudadanía del AMSS es la relación que los sismos puedan tener con los volcanes de San Salvador o el de Ilopango, una hipótesis que también fue descartada por el Ministerio pues no hay cambios en los indicadores de actividad de estos.

"No hay una relación directa entre ambos (sismos y volcanes), ya que, con base en el monitoreo sistemático que se realiza en los volcanes de San Salvador e Ilopango, hasta el momento no se han detectado ningún cambio en sus parámetros de actividad; la química de los cuerpos de agua, temperatura en fumarolas, etc., se encuentran en los rangos normales", señala.

El Ministerio igualmente dijo que no se pueden establecer sismos de mayor magnitud de manera precisa, aunque se está en área cíclica que maneja 20 años de terremotos. Torres explica que estos datos no siempre se deben tomar de manera determinante.

El sismólogo dice que es importante el control estadístico para establecer un ciclo para fines de evaluación de amenazas sísmicas, todo esto permite tener, por ejemplo, un mejor diseño y planificación de las edificaciones, pero enfatiza que "en ningún momento, debe tomarse este periodo de retorno como un valor determinista con fines de predicción".

No obstante, también advierte que las fallas geológicas del Área Metropolitana de San Salvador tienen un potencial para generar "eventos de magnitudes mayores a los observados en la actual serie sísmica".

El Ministerio de Medio Ambiente asegura que se mantendrá una vigilancia e información permanente a la población sobre la serie sísmica, igualmente pidió que se mantengan atentos a las indicaciones sugeridas por la Dirección Nacional de Protección Civil.