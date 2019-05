Hasta 8 años de cárcel por publicar fotos sin permiso

Con 65 votos a favor, el pasado miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó elevar la pena por difundir material pornográfico que dañe la imagen de la mujer. La reforma establece que "quien publicare, compartiere, enviare, exhibiere o distribuyere material pornográfico por medio informativo, electrónico o cualquier otro medio en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer, real o simulada, sin su consentimiento, será sancionado con una pena de prisión de cuatro a ocho años".

Esta reforma modifica el artículo 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) que ya contemplaba este delito al cual se le aplicó la reforma acordada. Pues anteriormente solo estaba considerada una pena entre tres y cinco años.

Por su parte, Norman Quijano, presidente del Legislativo, manifestó: "Recurrentemente hablamos que la gran crisis en el país es la pérdida de valores morales […], me pregunto: ¿acaso no es grave atentar contra el honor de una persona? ¿Acaso no es aberrante y humillante difundir imágenes tomadas en la intimidad, allanar el honor y la dignidad? ¿Es justo, sin que esto merezca un castigo grave? No le tengamos miedo a llenar cárceles de gente con mentes corrompidas y enfermas".

Según la diputada Karla Hernández, de la fracción de ARENA, "lo que se hizo fue aumentar la pena para que el delito no fuera excarcelable. Además dijo que se valoró con el visto bueno de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia.

"Lo que estamos haciendo es castigar la divulgación de la intimidad de una mujer que no da consentimiento". Además agregó que hay dentro del Órgano Legislativo cierta oposición por parte de algunos diputados hombres.