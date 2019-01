"Hay posturas del Gobierno que no comparto"

Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN, aseguró ayer que no comparte algunas de las posturas que ha adoptado el Gobierno liderado por el presidente Salvador Sánchez Cerén. Esto después de que el pasado domingo, durante el Segundo Gran Debate Presidencial organizado por ASDER y AUPRIDES, fue cuestionado por supuestas malas relaciones entre El Salvador y Estados Unidos por el inicio de relaciones con la República Popular China, así como la presencia de Sánchez Cerén en la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

"Ellos (los otros candidatos) no tienen razón, están tratando de asustar con el petate del muerto (sobre las relaciones con Estados Unidos) y por otro lado hay posturas de nuestro Gobierno que yo no las comparto. Para mí, el amor no quita conocimiento y si tú tienes relaciones de amistad con un líder o un Gobierno, es una cosa, pero las relaciones institucionales son otras. Y si ese líder o Gobierno está perdiendo la perspectiva, hay que señalarlo y yo voy a estar dispuesto a señalarlo", aseguró el excanciller durante la entrevista Diálogo con Ernesto López, de Canal 21.

Martínez manifestó que los señalamientos recibidos ocurren debido a la campaña con el objetivo de hacer ver que él tiene "una posición que no es independiente" y que se pliega a "la posición del partido".

El candidato aseguró, además, que debido a que la elección será por designio de la población, la toma de decisiones la hará en beneficio de la población, aunque riña con su partido.

"Cuando yo me encuentre en una situación en la que la mayoría de la población quiere algo y por un error mi partido quiere otra, yo voy a optar por la población", dijo.