Hay 20 pacientes con enfermedades respiratorias agudas “bajo vigilancia estrecha” en el Hospital Saldaña, dice viceministro de Operaciones en Salud

De todas las personas ingresadas en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Antonio Saldaña hay 20 “evaluadas bajo vigilancia estrecha” por enfermedades respiratorias agudas, pero ninguno está en estado delicado de salud, respondió el viceministro de Operaciones en Salud Francisco Alabi este miércoles ante la pregunta de periodistas sobre los casos sospechosos de coronavirus que está atendiendo el Gobierno.

Alabi es parte del Gabinete de Salud Ampliado que temprano este día convocó por segundo día consecutivo a una conferencia a los medios de comunicación en el Centro Nacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), para actualizar información sobre el estado del país ante la emergencia por la pandemia de coronavirus en el mundo que ha alcanzado más de 204 mil contagios y ha matado a 8,243 personas. La ministra de Salud Ana Orellana continúa sin participar públicamente junto al Gabinete, mientras El Salvador atraviesa la emergencia sanitaria.

Alabi dijo que hasta este 18 de marzo ninguna de las pruebas de coronavirus realizadas ha dado positivo. No anunció nuevas medidas ni más restricciones, pero sí reiteró que “si un salvadoreño presenta algún tipo de infección respiratoria” no tiene que tener miedo y debe comunicarlo llamando al 132 de Emergencias Médicas.

En la noche del martes, el presidente Nayib Bukele dijo que los 4 casos sospechosos que estaban siendo analizados dieron negativo al virus así como otros 23 que se consideraban “en riesgo” de contagio, pero agregó que “eso no quiere decir que no hayan casos (en El Salvador)” y que “de hecho es muy probable que sí los hayan, pero aún no hemos detectado ninguno”.

“He ordenado duplicar las pruebas diarias. Encontrar los casos temprano es importante”, escribió Bukele en Twitter y reiteró el llamado para que nadie salga de su casa si no es necesario.

Alabi dijo esta mañana que el Gobierno fue dotado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 400 pruebas en un principio y luego la cifra subió a 2,400. “Hoy por hoy, las pruebas se están haciendo a todos los pacientes que presentan sintomatología sospechosa de coronavirus”, dijo. Hace unos días, Alabi aseguraba que no podían realizarle la prueba “a cualquier caso sospechoso” y que debían esperar un avance en la incubación para realizar las pruebas.

El cambio de discurso llega luego de que la OMS dijera el lunes 16 que era necesario aplicar las pruebas de coronavirus a todos los casos sospechosos, independientemente si los síntomas eran leves, para frenar de una vez los contagios y que no bastaba el distanciamiento social y la suspensión de clases si las pruebas no se estaban aplicando como se necesita.

Alabi explicó que las tomas de muestras para la prueba de coronavirus o “PCR” se envían al Laboratorio Central “Dr. Max Bloch” del Ministerio de Salud -ubicado en la alameda Franklin Delano Roosevelt en San Salvador, por el Parque Cuscatlán- donde “se hace la extracción del ADN viral y se dirige todo el proceso de identificación” con una serie de controles para que el resultado sea confiable. El proceso dura de cuatro a seis horas, aseguró.

Alabi no dijo cuántas pruebas han administrado hasta este miércoles. La cifra dada el martes era de “más de 120”, según la comisionada presidencial Carolina Recinos.

Por otra parte, en El Salvador han muerto 184 personas por neumonía en lo que va del 2020. Ninguno tenía la "neumonía de Wuhan" o covid-19, asegura el Gobierno. Alabi dijo que hay una disminución de 20 personas muertas respecto a la cifra que se tenía hasta la misma fecha del año pasado.