"Hay cadáveres bajo el asfalto, bajo las residencias": Israel Ticas, el criminalista salvadoreño

Israel Ticas es el criminalista más famoso de El Salvador, pero eso no precisamente es un privilegio. Él dice que se debe a la delicada situación de violencia que se vive en el país e intenta sacar provecho a esa "popularidad" para ayudar a quienes, él considera, son los más afectados en estos momentos: los familiares de los desaparecidos.

Por eso, mientras da esta entrevista, atiende a la madre de un joven que ha llegado hasta su oficina, en la colonia Escalón, para pedirle ayuda desesperadamente. Él llamó a unos psicólogos que de forma gratuita, pero improvisada, la atendieron en la cocina del edificio donde Ticas labora. Luego él la escucha, toma sus datos y la suma a una base de datos con la promesa de que le ayudará a buscar a su único hijo, o que le avisará si encuentra a alguien que coincida con la descripción.

Después, se vuelve a sentar y comienza la plática en la que casi suplica por esta y otras madres que buscan a sus hijos. Pide que alguien pare este problema y que le ayuden a buscar los cadáveres antes de que sea muy tarde.

¿Qué tanto incide en los familiares la problemática de los desaparecidos, según su experiencia?

En mucho. El duelo que viven los familiares de los desaparecidos es larguísimo. Los hogares se destruyen, los matrimonios se acaban, dejan sus trabajos, sus estudios. Las familias se desaparecen junto a su familiar sin darse cuenta, se pierden en el duelo, si no mirá el caso de esta madre. Es su único hijo y viene a pedir ayuda porque nadie más le responde.

Usted tiene mucho contacto con los familiares de los desaparecidos, ¿qué percibe en ellos?

Principalmente desesperación. Muchos me hablan por teléfono o vienen a buscarme. Cómo me ubican no lo sé. Yo los recibo y hablo con ellos, pero no tengo un lugar adecuado donde atenderlos. Incluso no hay un lugar adecuado donde remitirlos para que reciban asistencia psicológica, así que improviso y es por mi cuenta.

¿Qué tanto ha avanzado el área de la criminalística en el país durante los últimos años para ayudar a estas personas?

Ahora hay más gente que anda haciendo búsqueda de cadáveres y eso es un avance en cantidad, pero no en calidad. Lastimosamente avance tecnológico no hay. Criminalísticamente hablando hay métodos y técnicas que facilitan la búsqueda para poder encontrar fosas clandestinas. A mí me han dado resultado, pero me da tristeza que en este país no se me permite transmitir mis conocimientos. En el país solo somos dos criminalistas que aplicamos estos métodos.

Acá muchas entidades ven la búsqueda de cuerpos como exhumaciones y no son eso, porque esas son de lesa humanidad. En esas ya se sabía dónde estaban los cuerpos, quiénes eran los victimarios y las familias ya sabían dónde buscar. Como en la guerra, por ejemplo. Pero hoy en día las cosas no son así, hay nuevas modalidades de homicidios con ocultamiento de cadáveres, y eso es diferente a una exhumación. Hoy los modus operandi de los asesinos son diferentes, son asesinos seriales que buscan métodos y técnicas avanzadas para ocultar estos cuerpos, mientras que las instituciones siguen desfasadas y sin querer actualizarse. ¿Y a quién afectamos? A los familiares de los desaparecidos.

¿Qué ha cambiado en ese modus operandi de los victimarios?

Mirá, antes, en la guerra, las fosas donde se ocultaban los cuerpos eran en la zona rural, en el campo; pero hoy la mayoría de cadáveres están en las colonias, alrededor de los asentamientos urbanos, en la ciudad. Hay colonias donde incluso hay cadáveres enterrados en los patios. ¿Y qué sucede con eso? Que las colonias se van modernizando, se van extendiendo y los cuerpos van quedando bajo el asfalto de las carreteras, bajo los pisos de las casas. A este ritmo, dentro de 10 años, será difícil encontrar cadáveres, porque si hay un testigo que confiesa que enterraron a alguien en un lugar, luego te das cuenta de que donde lo enterraron ya hay una colonia o una residencial y nadie va a querer que le levanten el piso de su casa. Siento que los diputados deberían tomar cartas en el asunto con eso.

¿Y qué se puede hacer para paliar esto? ¿Qué es lo que usted sugiere?

Yo suplico, más como ser humano y como salvadoreño que como criminalista, la creación de una comisión nacional de búsqueda de desaparecidos por la violencia. Se lo pido al nuevo presidente de la república, a los diputados, a los políticos, al fiscal general. Solo pido una oportunidad de reunirme con ellos y poder explicarles el problema y la gravedad de lo que está pasando. Quisiera hacerles ver el dolor de las personas que están solas y que buscan desesperadamente a sus familiares. A este ritmo, si no hacemos algo, no los encontrarán nunca. Algunos no hacen nada por temor, otros porque no les interesa, otros porque andan con guardaespaldas y no andan en lugares peligrosos. Pero hay que hacer algo por la juventud que está en peligro.

¿Qué ha impedido hasta hoy que usted pueda transmitir sus conocimientos?

No quisiera responder a eso tal como se debe, porque entraríamos en un conflicto y la gente que me está poniendo el pie encontrará la oportunidad de ponerme los dos. Yo prefiero enfocarme en el lado humanitario de este problema. Al negarme esa oportunidad no me joden a mí, al ingeniero Ticas, afectan a las personas que buscan familiares.

En otros países, cuando voy a dar conferencias y a mostrar los métodos que me han dado resultados, encuentro buena recepción, se me acercan familiares de desaparecidos de otros países y me piden asesoría, hasta policías de Estados Unidos que están encontrando ya cementerios clandestinos y no saben cómo abordarlos.

Incluso vienen madres desde Estados Unidos a buscarme, de vez en cuando, para encargarme que les ayude a buscar a sus hijos. Ellas tuvieron que emigrar y salirse del país con su familia porque les mataron y desaparecieron a sus hijos, pero ahora quieren encontrar al menos sus restos y tener esa tranquilidad. Pero yo, solo, no puedo, aunque tenga los métodos, sin apoyo no hago nada.

Oficialmente solo hay dos criminalistas a escala nacional y usted es uno de ellos. ¿Cómo deciden quiénes buscan los cuerpos?

Todo depende de la Fiscalía a la hora de decidir a quién llamar. Ellos deciden si nos llaman a nosotros, a Cruz Verde, a Comandos de Salvamento, a Bomberos, a la Policía o Medicina Legal, supongo que según la dificultad que ven para sacar el cuerpo. Solo nosotros (dos criminalistas) no damos abasto. Nosotros vamos casi siempre cuando hay casos complicados, casos sonados, ahí nos llaman. Pero yo, en lo personal, no necesito eso; yo necesito que haya 100 ingenieros Ticas a escala nacional, gente con iguales o más conocimientos, o incluso con más corazón. Porque el trabajo de nosotros es científico, pero también humano, porque al final nuestro objetivo es ayudar a la gente.

Hace poco vino un científico, no te diré de qué país, a darnos una capacitación. En el primer día nos dijo que nos iba a enseñar a buscar cadáveres, pero ellos tienen experiencia en exhumaciones de lesa humanidad, nada de investigación. Luego nos dijo que repitiéramos con él: "Estamos obligados a buscar, pero no a encontrar; repitan después de mí, a buscar pero no a encontrar". Entonces, ¿para qué vienen, si no nos van a enseñar a encontrar? Si no voy a encontrar, entonces mejor ni busco. Así está de equivocado el mundo, nuestra sociedad y algunos de nuestros jefes que traen gente que no conoce nuestra realidad.

¿Hay otras variables que han incidido en esta problemática de los desaparecidos?

Hay cosas que nos están hundiendo. La indiferencia en los casos, el abandono de los familiares de los desaparecidos, la falta de leyes adecuadas, el poco interés en la problemática de todos los gobiernos que han pasado y la corrupción. Todo eso ha hecho que se incrementen más los desaparecidos. Por eso pido la comisión y que en ella se toquen todos estos aspectos, no solo búsqueda científica, sino ayuda sicológica para los familiares, espacios adecuados donde ellos puedan llegar y desahogarse.

¿Esta comisión sería parecida a la que existió en su momento para buscar a víctimas de la guerra civil en nuestro país?

Pues, mi idea es explicarle a las autoridades cómo puede funcionar. No lo tengo todo yo, pero sí una idea. Por ejemplo, al fiscal general quisiera pedirle la creación formal de una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que todas las madres que andan regadas pidiendo ayuda sepan dónde pueden ir para que las atiendan y quiénes tienen la responsabilidad como empleados públicos de darles respuesta. En otros países esta unidad existe dentro de las fiscalías, como en Colombia y México, pero acá no y la necesitamos. Pero eso implica también capacitar a estos fiscales, sumar a otras instituciones, como la PNC. Me atrevo a decir que incluso debe haber excriminales que saben dónde hay cadáveres y que nos permita hacer un mapeo de dónde hay cementerios clandestinos. Yo estoy incluso en la disponibilidad de aportar mis conocimientos de forma gratuita, después de mi horario de trabajo o los fines de semana.

Hoy hasta la ciudadanía está mandando ubicaciones de dónde hay cementerios clandestinos, a mí me envían las ubicaciones por WhatsApp y por Facebook, a través de Google Earth, una gran cantidad de lugares a escala nacional. Me dicen: "ingeniero, acá hay dos personas enterradas, acá hay una pareja de novios". Pero yo no puedo ir por mi cuenta y buscar, así lo único que me queda es hacer una base de datos y guardar cada ubicación y contacto. Tengo la esperanza de que un día se forme la comisión y yo pueda entregarles esa base.

¿Qué tanto ocupan los fiscales en sus investigaciones la evidencia que usted encuentra?

Una de las cosas importantes dentro de la carrera criminalista es la reconstrucción de la escena del crimen, y mi visión siempre ha sido no solo encontrar restos humanos, sino proporcionar evidencia, aportar prueba científica a los casos. Me da tristeza cuando solo sacan cuerpos y no buscan nada más. Yo he ido a escenas donde ya han sacado cuerpos y veo evidencia tirada que nadie recogió. Pero no es por mala gente, sino por desconocimiento. No se trata solo de ir por los huesos, pero eso debe estar regulado, que no solo lo haga yo, sino que lo hagan todos, quienes lo practican.

Usted mencionó que en 10 años nadie podrá encontrar a los desaparecidos, ¿es tan grave la situación?

Es grave y triste. Ya hay escenas que se están perdiendo debido a que no las estamos mapeando. En Suchinango, por ejemplo, al norte de Apopa, fui a trabajar en 2008 y buscábamos 14 cadáveres. Encontramos siete; luego nos dijeron que paráramos y no volvimos, no sé por qué. Pero si queremos ir hoy a buscar ya no se puede, porque en la zona hay una residencial privada y no nos dejarían entrar. Los cadáveres quedaron bajo el asfalto, bajo las residencias. Eso implica que hubo siete familias que se quedaron para siempre sin poder encontrar a los suyos. Y eso es solo los que yo conozco. Miremos la zona de Mariona, Ciudad Futura, Lourdes. En todas esas zonas hay cadáveres ocultos, en los cafetales, pero cada vez van haciendo colonias y eso imposibilita seguir en la búsqueda. Ahora imaginate en 10 años. Yo espero que en 10 años ya funcione una comisión como la que pido, para que se pueda buscar más rápido.

¿Hay nuevas formas de matar hoy en El Salvador? ¿Ha evolucionado el crimen en ese sentido?

Sí, y lo ha hecho de una forma impactante e inteligente. Hay muchas formas que ahora utilizan para no ser detectados. Han cambiado las formas en que matan a las víctimas para dejar menos evidencias, cada vez ocupan menos armas de fuego para no dejar casquillos. Saben cómo y dónde enterrar a las víctimas para dificultar las búsquedas. Pero no quisiera ahondar en esos detalles por ahora, porque es triste y puede resultar cruel para los familiares leer esto. Hoy creo que debemos enfocarnos en lo humano.

¿Cómo ha logrado manejar toda esta presión?

Pues, no es fácil, porque no soy psicólogo, pero yo me pongo en sus zapatos y lloro. También celebro cuando logro encontrarle a sus hijos y se los entrego. Yo siempre ando una libreta donde tengo todos los desaparecidos que me han venido a reportar y cada vez que puedo les pregunto a los fiscales, a los investigadores, a los criteriados o testigos para ver si los conocen, si los han visto. Así hemos encontrado varios, y cuando los encuentro les llamo a los familiares y les doy la buena noticia.

Cuando encuentro cadáveres no identificados lo que hago es tomarle foto a la ropa y subo las imágenes a mi Facebook, para que la gente las vea y pueda saber si es o no su familiar, porque lo que pasa en El Salvador es que no todos reportan a sus desaparecidos. De 10 madres solo seis ponen la denuncia y las otras no lo hacen por temor o porque no confían en las instituciones.

“No podemos tapar el sol con un dedo y decirle a la gente que todos sus familiares desaparecidos van a volver con vida. Eso es no saber en qué país vivimos. Pero al menos, sí podemos luchar por que encuentren sus cuerpos y ellos reciban paz”.

Imaginate la madre de un desaparecido que vive en Valle del Sol (Apopa). Ella no permitirá que vos llegués a la casa a preguntar o para ofrecerle ayuda porque si los pandilleros ven eso pensarán que ella es informante y por la noche la matan o pueden matar a sus otros hijos. Es de pensar bien cómo hacer para ayudar a esta gente o que se dejen ayudar. A veces vienen las madres a decirme que les ayude a buscar porque ellas tienen una pista de dónde están enterrados sus hijos. Yo puedo ir. Pero, primero, es peligroso entrar a las zonas; segundo, no puedo actuar de oficio, necesito una orden de un fiscal. Yo le digo a la gente que no salgan solos a buscar a sus familiares porque los pueden matar, o que no pongan sus números de teléfono en redes sociales porque hay gente mala que les llama y les cobra para darles información que no es cierta. Hay señoras que han pagado hasta $5,000 por información falsa. Yo les digo que lleguen a la Policía y a la Fiscalía y que exijan ayuda, porque al ser funcionarios es nuestra obligación.

¿Cree que pedir este tipo de cosas puede ocasionarle problemas en el futuro?

Pero no puedo quedarme callado. Los gobiernos anteriores se han quedado callados y han hecho pedazos a la sociedad, al pueblo, a los humildes que viven en zonas dominadas por pandilleros. Yo no estoy en contra de nadie, ni voy a señalar a nadie, solo pido que me ayuden a ayudar. No pido nada para mí, no quiero un puesto nuevo, quiero que hagan la comisión; y que la hagan sin mí, si quieren.

Después de 24 años en esta labor, ¿es este un proyecto de despedida de Israel Ticas?

Mirá, si yo no me he ido del país es porque quiero dejar gente que piense como yo, y que actúe para el bien de la gente. La idea de la comisión es parte de eso. Yo tengo trabajo en otros países, hay universidades que me ofrecen ser profesor y rector del área criminalista. Pero no me voy en parte porque me he comprometido con mucha gente a buscar a sus hijos. Lo que pasa es que no puedo solo y por eso estoy pidiendo ayuda. Solo pido que me escuchen y me den la oportunidad de explicar esto.

Por el momento soy la voz de los familiares de los desaparecidos y quizás este es parte de mi legado después de tantos años, pero solo los que andan en el campo, los que buscan cadáveres junto conmigo entienden lo que se siente. No podemos tapar el sol con un dedo y decirle a la gente que todos sus familiares desaparecidos van a volver con vida. Eso no es saber en qué país vivimos, pero al menos sí podemos luchar por que encuentren sus cuerpos y ellos reciban paz.