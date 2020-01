“Hay delitos que pueden haber prescrito”, dice fiscal general sobre casos ligados a exdiputado Roberto Silva

El fiscal general Raúl Melara habló este jueves sobre el camino que la institución que dirige tomará en contra del ex diputado del PCN Roberto Carlos Silva Pereira, recién capturado el miércoles tras haber sido deportado de Estados Unidos, donde estuvo prófugo por 13 años.

Foto: Twitter/Noticiero Hechos

Silva fue arrestado y está siendo procesado por los delitos de lavado de dinero y cohecho, por pagar a alcaldes para que le adjudicaran proyectos municipales y con lo que habría cosechado varios millones de dólares, ilícitamente.

Sin embargo, Silva también es señalado por otros casos. Guatemala lo acusa de ser el autor intelectual del asesinato de tres diputados de ARENA del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) cometido en febrero de 2007 en Guatemala, e investigaciones antiguas de la Fiscalía salvadoreña que datan de 2006 lo tildaron como uno de los principales socios del cartel de Sinaloa en El Salvador, así como le atribuyeron nexos con la banda de narcotraficantes Los Perrones.

Al respecto, Melara dijo esta mañana en el Noticiero Hechos AM de Canal 12 que “esos serán hechos que se deben investigar” y recordó que “hay un requerimiento pendiente de Guatemala por el asesinato de los diputados”. Agregó que “la idea sería que el señor Silva Pereira pueda ser procesado y condenado en El Salvador para que posteriormente pueda ir a Guatemala por los hechos que allá se le imputan”.

Al mismo tiempo, Melara dijo este jueves que “no tiene los datos” sobre si la institución de la que está a cargo tiene indicios de la participación de Silva en hechos de narcotráfico. “Este es un hecho que, le soy muy honesto, actualmente no tengo los datos, pero sí es importante decir que lo que estamos claros es que por los procesos (lavado y cohecho) que él fue imputado hace once, doce años, él va a ser procesado y esperamos que sea condenado”, dijo.

En la misma entrevista, Melara advirtió que “hay procesos que pueden haber prescrito”. “Ese es el análisis que se está haciendo, más no los delitos por los cuales ya habían iniciado las imputaciones aquí en el país… es decir que pueden haber prescrito aquellos delitos por los cuales no se le había procesado, lo cual hay que revisarlo. Pero los delitos por los cuales él fue imputado e iniciado los procesos respectivos, esos siguen vigentes”, aclaró. Melara no precisó a qué posibles delitos prescritos se refería.

Momentos antes, el fiscal general aseveró que el caso de Pereira es “el mejor ejemplo del trabajo de monitoreo que hace la institución (FGR) de casos que se creen olvidados” y aseguró que desde que Estados Unidos les notificó que el exdiputado sería repatriado se “prepararon” y se “actualizaron de los procesos”.

Por otra parte, Melara practicamente descartó que la Fiscalía vaya a ampliar la investigación hacia otras personas respecto al caso de corrupción con las municipalidades por el que se le procesa a Silva.

“Cuando hablamos de una estructura que lavó millones, Silva no pudo haber actuado solo. ¿Consideran que se podría ampliar esa investigación?”, fue cuestionado Melara. “Mire, se podría ampliar, pero lastimosamente por el tipo de delitos, es muy probable que los mismos ya hayan prescrito. Y por eso es que tampoco podemos dispersar las actividades de investigación en hechos que tal vez no nos van a llevar a nada o no nos van a tener un resultado positivo. De nada sirve que nosotros invirtamos los pocos recursos que tenemos en algunos casos que no van a tener, pues, mayor resultado. Creo que hay que enfocarse en lo que tenemos ahorita, que es la presencia del señor Silva Pereira, el cual ya está siendo procesado desde el día de ayer”, respondió.

El fiscal general dijo que la Dirección General de Centros Penales hizo “lo correcto” al encarcelar a Silva en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca y considera que “eso va a garantizar la integridad física” del exdiputado, para que “él se encuentre en un estado en el que nadie pueda acceder a él, para intimidarlo o hacerle algún tipo de daño”.

Foto: cortesía

“Por nuestra parte también vamos a ser rigurosos de que todos los procesos de seguridad se puedan dar para que él, una vez sea procesado y condenado, pueda cumplir la pena como la ley lo establece”, concluyó sobre el caso Silva.