"Hay falta de apoyo al escritor nacional"

Carlos Alonso Barahona Aguilar, de 40 años, es un escritor, pintor, muralista e ilustrador originario de Cojutepeque, en Cuscatlán, que publicó con mucho esfuerzo la trilogía de libros " La Leyenda de Mítica".

Barahona aseguró que el talento para escribir lo descubrió a los 17 años mientras cursaba estudios de bachillerato. Dijo que parte del día lo dedicaba para producir diálogos, personajes e historias basadas en hechos de la vida real.

Pasó el tiempo y su pasión por escribir aumentó y superando muchas dificultades, en 2016 logró publicar la trilogía de libros "Leyenda de Mítica", basado e ilustrado en estudios de la historia y antropología de Latinoamérica.

Sin embargo, Carlos contó que realizar esa publicación literaria no fue tarea fácil ante la falta de apoyo al artista en el país y de su propia familia, trabajó en oficios varios durante muchos años y en sus tiempos libres, por lo general en las noches, escribió hasta completar los libros.

"Publicar los libros no ha sido nada fácil, me ha tocado pasar por muchas situaciones y se vuelve aún más difícil cuando en el país no existen instituciones que apoyen al artista para que se pueda dar a conocer y superar", manifestó Barahona.

Carlos perfecciona la escritura, y hasta el momento, cuenta con siete libros publicados de diferentes géneros, entre estos, ficción y fantasía, gótica, ciencia ficción, terror, suspenso y cuentos.

Tratar de sobrevivir del arte implica muchos esfuerzos, narró Carlos.

"Es lamentable porque nuestra sociedad nos discrimina, nos rechaza y no nos apoya. En mi caso, personas en el extranjero se interesan más en mis libros", concluyó.