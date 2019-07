"Hay formas respetuosas de hacer cacheos a los niños", dice directora de CONNA

Una fotografía en la que se observa a un niño que ronda los 10 años edad en posición de cacheo policial encendió las alarmas hace un par de semanas y generó diferentes tipos de comentarios: unos a favor de que las autoridades de seguridad hagan lo que tengan que hacer para disminuir la violencia que azota al país y otros en contra de que la forma en que lo están haciendo recuerde a la época de la guerra civil, cuando la niñez era reclutada para tareas militares en contra de su voluntad.

La directora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), Zaira Navas, advierte con respecto a este tema que, si bien no es un secreto que los grupos delincuenciales utilizan a la niñez y a la adolescencia para fines delictivos, existen o deberían existir protocolos en las instituciones a cargo de la seguridad pública para atender los casos en los que estos grupos de edad se vean involucrados.

Aunque se mostró a favor de intervenir a niñas, niños y adolescentes que se vean inmersos en hechos delictivos, también invitó a las autoridades a actuar con respeto a la dignidad, intimidad e integridad de la niñez y la adolescencia, sin humillaciones y sin golpes, tal y como lo manda la Ley Penal Juvenil.

La funcionaria hizo énfasis en que las personas menores de 12 años que presenten una conducta antisocial no están sujetos a un régimen jurídico penal, según la referida legislación, sino que están exentos de responsabilidad penal y por el contrario, lo que requieren es protección por parte del Estado.

"No podemos decir que un niño de ocho, nueve o 10 años tiene plena conciencia o ha desarrollado la madurez cognitiva y neurológica para comprender que está cometiendo un delito, sino que es un niño que lo que requiere es protección, tanto de su familia como del propio Estado, por eso es importante que distingamos que hay niños y adolescentes que son utilizados y que son víctimas de aquellos que ya son mayores de 16 años", señaló Navas.

¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse en estos casos?

En primer lugar, la Policía debe contar con protocolos para los registros de adolescentes. En el caso de la niñez, debe requerir la autorización de los padres y en el caso de que se detecte a un niño o niña en una situación de riesgo social, deben llevarlo a una Junta de Protección para que allí se realice el procedimiento adecuado.

Si se está frente a casos de niños que ya han sido identificados como vigías, por ejemplo, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones con la Policía: lo primero es buscar si el niño o niña tiene familia, hablar con esta y pedirle que haga ese chequeo o esa revisión del niño o niña, o hacer esa revisión en frente de la familia si esta lo autoriza. Si no se encuentra a la familia, deben llevarlo a una Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia.

“Muchas veces, los procedimientos no se aplican de igual manera para niños que viven en determinadas comunidades como para otros que viven en otras condiciones económicas”.

¿Se podría decir que en este caso hubo abuso de autoridad?

Yo no podría asegurarlo porque desconozco el contexto. La información es vaga y lo que se dice es que la familia estaba presente. Lo más aconsejable es que la Policía no exponga ante estas situaciones violentas a estos niños. Particularmente en este caso, la fotografía evidencia que es un niño campesino y la forma del cacheo, si se trata de un niño que tiene nueve o 10 años, no es la adecuada; perfectamente, después de haber revisado a la persona adulta pudieron haberle pedido al familiar que iba con él que lo revisara, que por favor mostrara sus bolsillos, etcétera. Hay métodos y mecanismos que pueden implementar las fuerzas de seguridad para evitar vulnerar los derechos de los niños y exponerlos a situaciones de esta naturaleza.

¿Puede suceder que la Policía tenga estos protocolos, que existan, pero que los elementos de la Policía no están formados en el adecuado cumplimiento de estos?

Por eso nuestro llamado es a que revisen esos procedimientos. Primero que tenga los protocolos para el registro o cacheo para adolescentes y otra cosa es en el caso de niñas y niños, esto no puede estar permitido, porque no son sujetos de la Ley Penal Juvenil, no pueden ser procesados por hechos delictivos y lo que deben ser es protegidos.

Ha recibido críticas por cuestionar este procedimiento policial de este niño.

Este es un tema muy complejo. La población muchas veces celebra que las autoridades hagan esto, precisamente porque no están en una situación como esa. Yo explicaba que la situación es grave, porque se trata de niños de determinadas comunidades y determinados ambientes. La Policía no baja de los vehículos a niñas o niños que van pasando frente a un crimen y que viajan con su papá y su mamá en el carro. No los bajan. No hacen cacheos de los carros particulares. Tampoco van a colonias privadas cerradas a hacer cacheos de niñas y niños en los parques.

Yo creo muy importante trasladarle a la población que no hay una oposición a que los planes de seguridad funcionen, pero estos deben de ser respetuosos de los derechos de toda la población. No podemos presumir que un niño o una niña, por el hecho de estar en un determinado lugar, ya es delincuente.

Zaira Navas, Directora ejecutiva del CONNA

Hay estigmatización.

Hay un tema de estigmatización. Lo recomendable es que este tipo de prácticas no se realice en niños y niñas, porque rebasan los límites de los derechos a su intimidad, a su integridad. Hay otros procedimientos que se pueden realizar perfectamente.

Me pueden venir a decir: ‘Pero entonces usted misma reconoce que hay niños utilizados por las pandillas’. Bueno, entonces, requieren protección especial. Hay que llevarlos a las juntas de Protección para que se les dicten medidas que los protejan.

El procedimiento en hechos de flagrancia, entonces, ¿también debería ser ir primero con la familia?

Primero hay que acudir a la familia. Si esta no está, deben acudir a las juntas de Protección para que se haga el procedimiento debido. Entendemos que lo que se está tratando de hacer es evitar que se haga traslado de armas y de otras cosas. Bueno, entonces, hagan procedimientos respetuosos de los derechos de los niños y niñas, pero de por sí un registro invasivo en el cuerpo representa una grave vulneración a la integridad y a la intimidad y los expone a una situación de violencia que afecta su desarrollo emocional, máxime si vive en una comunidad con prevalencia de maras que les están planteando: estás con ellos o estás con nosotros. Y si sufren una agresión por parte de los cuerpos policiales, cuya forma de hacer los registros no es respetuosa, sino golpeando y humillando, lo que va a provocar en el niño es un rechazo a la autoridad.

Supongamos que hay un caso de que la policía está observando desde lejos que un menor de edad está trasladando un paquete de droga o un arma, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo?

Lo pueden intervenir aun si es menor de 12 años, pero ¿qué debe hacer? Buscar a su familia. Y si no encuentra a su familia llamar al CONNA. Eso debe hacer. En las juntas de Protección del CONNA se hace el procedimiento mediante psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, para que se le dicten medidas de protección a estos niños.

“Están exponiendo a la niñez a una situación de ver a la autoridad no como esa institución que les protege, sino como a la que deben temer, y es por el tipo de procedimientos que aplican”.

¿Como CONNA, van a comenzar a pedir que les muestren estos protocolos?

Sí, efectivamente, ya hemos girado notas y vamos a profundizar y la propuesta que nosotros le tenemos a la Policía Nacional Civil, porque se trata de construir de manera conjunta, es que revisemos los protocolos que se tienen y nosotros ofrecemos asistencia técnica para construir estos procedimientos incluso para revisar los procesos formativos que tiene la Policía Nacional Civil en estos casos. Por ejemplo, la Fuerza Armada no está autorizada a hacer cacheos de esta naturaleza, ni en adultos ni en niños, solo acompaña a la policía, pero quien está facultada es la policía.

¿Suelen ver muchos casos de este tipo en el CONNA?, de niñez involucrada en actividades delictivas, a veces en flagrancia.

Hemos visto pocos.

¿Habrán visto pocos precisamente porque la Policía no está implementando los protocolos adecuados de buscar primero a la familia y luego a las juntas de Protección del CONNA?

Hay muchos policías que hacen bien su trabajo, pero hay otros que no los traen. Sí han venido muchos casos de adolescentes que se presentan al CONNA con su familia pidiendo protección porque han sido amenazados para que se unan a las pandillas. Mucha gente viene a decirnos: ‘Vengo a dejar a mi hijo para que lo metan al ISNA y esté protegido’. Por eso es que este fenómeno es bien complejo y aquí está vinculado el tema del desplazamiento forzado interno.

En el caso de las niñas, es importante establecer que muchas veces son escogidas por los jefes de estos grupos delincuenciales para ser abusadas por ellos, para tomarlas y violarlas, no necesariamente están por su voluntad en esos grupos; entonces, el abordaje hacia la niñez y la adolescencia debe ser de protección.

No negamos que frente a un hecho delictivo debe intervenirse y aplicarse la ley, pero bajo los parámetros establecidos y la institución llamada a controlar estos procedimientos policiales de acuerdo con la LPJ y la Constitución es la PDDH, esa es la institución llamada a eso.

¿Y está cumpliendo la PDDH su función o no?

Realmente, no he visto pronunciamiento en este sentido y me parece que podría jugar un rol sumamente importante en ese tema. Y lo digo con conocimiento de causa porque trabajé nueve años allí y ese es el rol que debe desempeñar. ¿Que la gente no lo comprende? Bueno, cada institución tiene un rol que jugar. El artículo 6 de la Ley Penal Juvenil dice: Garantía de los Derechos Humanos: La Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos velará que en todos los procedimientos previstos en esta ley se respeten los derechos fundamentales. Aquí la primera llamada, y quien debe pronunciarse, y quien debe asesorar, recomendar y acompañar a la Policía, y establecer si hay violaciones o no a los derechos humanos, es la PDDH.

ZAIRA NAVAS

Cargo: Directora ejecutiva del CONNA. Máster en Gerencia Pública Justicia y Seguridad, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Trayectoria: Fue inspectora general de la PNC.