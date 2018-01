“Hay niños sin partida de nacimiento”

[email protected]

El abogado, promotor del recurso de inconstitucionalidad, advierte de otros problemas en torno a la niñez que vive institucionalizada por orfandad o que sufrieron abandono.

¿Qué es lo que están pidiendo con este recurso de inconstitucionalidad?

En un primer momento, mi intención era que, mientras no existiera el dinero para la creación de una nueva OPA, se habilitara la ley anterior como un sistema de protección, porque hay familias que ya están listas para recibir a un niño. Pero jurídicamente hablando no es posible eso. Lo que se le pide a la Corte, entonces, es que ordene la inmediata aplicación de la ley. O sea, que le ordene a la PGR que al siguiente mes comience a implementarla y a trabajar.

¿Ha detectado algunos puntos de esta nueva ley que es necesario que sean reformados?

Estadísticamente, puede haber 10,000 niños en orfanatos y solo 1,000 son huérfanos o fueron abandonados; los demás estaban en riesgo porque los papás eran pepenadores o porque los encontraron en el semáforo, pero sí tienen familia. Entonces, aquí la cuestión es desglosar quiénes sí son para adopción, que por lo general son quienes no tienen partida de nacimiento.

Sé que ha habido casos en los que estos niños han cumplido 18 años sin partida. ¿Cómo puede suceder esto?

Digamos que encontramos al niño en el basurero. Usted lo vio y llamó al 911. Llega la Policía porque nadie lo quiere tocar. Viene el ISNA (Instituto Salvadoreño de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia) y comienza a hacer llamadas: ‘¿Tenés espacio allí en el orfanato?’. ‘Va. Allí te lo mando’. Y ya hacen otro reporte. Una monjita recibe al niño que viene desnutrido, y la primera preocupación es cómo salvarle la vida, porque las monjas no tienen conocimientos legales. Y hasta que “Carlitos” ya tiene cinco o seis años y hay que matricularlo en el kínder, entonces les dicen en la escuela: ‘Mire, para matricularlo necesita una partida de nacimiento’. Y este niño, durante todos estos años anteriores, por falta de partida, simplemente no existía legalmente. Entonces, ni siquiera podemos darlo en adopción o darle otro tipo de tratamiento. ¿Se imagina cuántos orfanatos hay con niños que no se sabe que existen legalmente? Y esa es una primera violación a un decreto constitucional fundamental, que es la identidad.

Pero ¿18 años?

El ISNA es el encargado de informarle a la Procuraduría: ‘Aquí está el expediente, necesitamos que tramiten la partida’, pero mientras el ISNA no informe a la Procuraduría, esta no puede hacer nada, porque necesita la información de quien tiene el control de los orfanatos. Pero como este no le pasa la información, el otro no se entera, y esto está generando una necesidad real de que se den las adopciones.