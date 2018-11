"Hay personas interesadas en que no me reelija como fiscal": Douglas Meléndez

Douglas Meléndez señaló la mañana de este viernes que existen sectores políticos y económicos de personas interesados en que no se reelija en un segundo periodo como fiscal general de la República.

"Hay personas que están tratando de influir para que no continúe. Pero el problema pareciera ser que hay ciertas personas con interés directo a que Douglas Meléndez, su servidor, quiera continuar en la institución. Parecieran que quieren seguir en actos ilícitos, y parece ser que no han tenido el control del fiscal y no les conviene", sostuvo el fiscal durante la entrevista del Noticiero Hechos, de Canal 12.

Meléndez indicó que dentro de esta serie de ataques que ha recibo para truncar su elección se encuentra el expresidente Mauricio Funes, quien ha cuestionado su labor de manera constante a través de su cuenta de Twitter.

"Ahora he visto que un prófugo está amenazando a diputados para que no vayan a votar por la reelección de este servidor, porque los está chantajeando. Imagínense hasta donde pueden llegar personas de ese nivel. Una exfuncionario que fue de primer nivel en nuestro país no debería estar haciendo eso. Eso denigra, eso es aberrante", sostuvo.

Ha roto la impunidad

Meléndez manifestó que lejos de los cuestionamientos, cuenta con la capacidad para continuar como fiscal por un periodo de tres años. Destacó que su mayor logro como fiscal general de la República ha sido romper la impunidad que había prevalecido durante años en el sistema judicial de El Salvador.

"En estos tres años, hemos roto con la impunidad en el país. Rompimos con la impunidad que era un tema de décadas que se venía cuestionando. Ahora el principio constitucional de aplicación de justicia a todos por igual se ha cumplido en estos tres años. Ahora le hemos aplicado la ley a cualquiera", manifestó Meléndez.

Meléndez precisó que, durante su periodo como fiscal, se le han investigado y procesado a personas de todos los estratos sociales en El Salvador. Destacó el caso del expresidente Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 10 años por malversación de fondos públicos, tras someterse a un proceso abreviado.

"Le hemos aplicado la ley a cualquier persona, desde un estrato social bajo hasta cualquier persona empoderada económicamente o funcionario o exfuncionario. Es decir, se la podemos aplicar, con todo respeto, a un obrero y a un expresidente de la República. Hemos hecho muchas cosas positivas. Tres años son muy cortos", manifestó el fiscal.

Meléndez argumentó busca reelegirse en el cargo para continuar todo el trabajo que ha realizado desde que asumió como fiscal general en 2015. Destacó como uno de sus principales logros la desarticulación de diversas estructuras criminales relacionadas con la Mara Salvatrucha (MS-13).

"Mi preocupación es que de las cosas relevantes que hemos hecho en la institución se pueden detener o puede haber un retroceso. En diferentes temas puede ocurrir eso. Y eso, digamos, es una preocupación, porque no debiera ser así", apuntó el funcionario.

No aplica justicia de forma selectiva

El fiscal general consideró que su trabajo ha sido objetivo, por lo que consideró incorrectas las críticas políticas que ha recibido de partidos como el FMLN por aplicar la justicia de manera selectiva en algunos casos.

"Estas consideraciones que se hacen no son válidas definitivamente. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hacer comparaciones en personas, instituciones en términos de investigación. Lo que hacemos los fiscales, básicamente, es investigar hechos. No investigamos a personas o caras, per se. Investigamos hechos y en esa investigación surgen personas y eso, digamos, es derivado de investigaciones", apuntó el fiscal.

El funcionario especificó que estos comentarios que han dado, sobre todo, en casos mediáticos como el de los expresidentes Saca y Mauricio Funes, quienes han llamado la atención pública por verse involucrados en investigaciones por malversación de fondos públicos.

Meléndez buscar reelegirse como fiscal dentro de una lista de 33 candidatos al puesto. El funcionario fue entrevistado la tarde del jueves por la subcomisión de la Asamblea Legislativa encargada de depurar la lista y recibió cuestionamientos por el uso de testigos criteriados en varios procesos judiciales.

El fiscal se defendió argumentando que la cantidad de testigos que han criteriado ha sido ínfima porque le están apostando a la prueba técnica.