"Hay que retomar el espíritu de los Acuerdos de paz"

Casi un año después de asumir como Embajador de Francia en El Salvador, François Bonet hizo un repaso a las relaciones bilaterales entre ambos países al tiempo que señaló que "la polarización excesiva nunca es buena, especialmente cuando llega a bloquear el funcionamiento de las instituciones", al referirse sobre la confrontación que hay entre los poderes del Estado salvadoreño.

A casi un año de su llegada a El Salvador, ¿cómo califica el tiempo en el país?

Ha sido a la vez un tiempo grato y frustrante. Grato porque he descubierto un país cuya riqueza humana y cuya belleza no sospechaba. El Salvador es mal conocido en Europa. La gente sabe sobre todo de la guerra, y de las pandillas. Como siempre desde fuera se presta atención a lo más espectacular, lo más truculento. Lo que he descubierto tiene que ver con todo esto, claro, pero también con mucho más. Primero la gente. Me habían hablado de lo acogedores y buenas personas que son los salvadoreños, junto con mi familia hemos tenido la dicha de experimentarlo de primera mano. Después la belleza de su país, que he recorrido mucho, cuando todavía se podía. Y claro, está la política. Dura, conflictiva, pero apasionante, para el diplomático que soy. Y bueno, como se lo decía ha sido también frustrante por lo que ya sabe: la pandemia, el confinamiento y sus consecuencias para todos, incluso los diplomáticos, claro. Nos ha obligado a postergar proyectos. Así que espero con impaciencia retomar las actividades.

¿Cuál es la perspectiva de la cooperación entre Francia y El Salvador? ¿Cuál es el aporte de Francia al desarrollo en El Salvador?

Nuestras iniciativas son principalmente proyectos de cooperación técnica, es decir un intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Apoyamos iniciativas que responden a las prioridades compartidas, como el cambio climático y el cuido del medio ambiente, la igualdad de género y el respeto por la diversidad, el respeto por los derechos humanos, la inclusión social. La educación también desarrolla un papel central a través del Liceo Francés, que es una institución de referencia en este país. Otro aspecto prioritario de nuestra cooperación es la cultura, estos proyectos son operados principalmente por la Alianza Francesa, nuestro brazo cultural. El objetivo de la Alianza es incentivar a la participación cultural de la ciudadanía, acercar al público a la creación artística y difundir estos mismos valores que mencionaba antes.

¿Cómo califica las relaciones bilaterales entre El Salvador y Francia?

Hay una larga tradición de cercanía entre nuestros dos países. Durante la guerra Francia tuvo, con México, un papel importante para facilitar el acercamiento entre los distintos actores. La declaración franco-mexicana de 1981, que se concibió en París, abrió el camino para que el gobierno salvadoreño y la guerrilla empezasen a negociar y llegasen finalmente a los Acuerdos de Paz. De hecho, el próximo año es el 40 aniversario de este. Los salvadoreños son un pueblo joven, muchos no han conocido la guerra y fácilmente a algunos se les olvida. Pero nosotros no lo hemos olvidado, y le da a nuestra relación una cercanía especial. Hoy nuestra relación sigue siendo excelente: somos dos países que comparten los mismos valores, y esto se nota por ejemplo en nuestras posiciones sobre los grandes asuntos del mundo, por ejemplo en nuestras votaciones en la ONU. Incluso nuestros soldados han combatido juntos por la paz en el mundo, en Mali, donde participamos en la misma operación de mantenimiento de la paz, en el marco de la ONU también. Hablaba de esto hace poco con un oficial francés que me comentaba sobre su admiración por el valor y el profesionalismo de los militares salvadoreños. Y claro, están todos los vínculos generados por nuestros intercambios de personas, los alumnos del Liceo francés y de la Alianza Francesa, los estudiantes salvadoreños en Francia, los profesionales que se formaron en mi país. Así se crean vínculos concretos entre los pueblos.

¿Cuál es su lectura de la confrontación que hay entre los poderes del Estado salvadoreño, sobre todo ahora en medio de una pandemia?

Mire, no me voy a meter en asuntos de política interior de su país, a los franceses no les gustaría que la embajadora de El Salvador en Francia se meta en los nuestros. En muchos países, la pandemia ha exacerbado las tensiones políticas. Pero la polarización excesiva nunca es buena, especialmente cuando llega a bloquear el funcionamiento de las instituciones. Es tiempo y energía perdida para afrentar los múltiples desafíos del país. No solo la pandemia. Por eso le hablaba de los acuerdos de paz, y de que lo bueno que sería recuperar dicho espíritu. Lo digo porque fue un momento de madurez y de sabiduría para El Salvador, uno de esos momentos en los que un pueblo da lo mejor de sí mismo, demuestra ser capaz de grandeza al superar el odio. Hay que retomar ese espíritu.

¿De qué manera se pueden solventar esos conflictos?

Primero, tiene que haber voluntad para hacerlo. Y si hay voluntad, hay múltiples vías. La política siempre genera competencia y conflictos. Es una lucha por el poder. Pero tiene que desarrollarse en el respeto a las instituciones y en el respeto al adversario. La comunidad diplomática, y en particular los embajadores europeos, estamos a disposición de ayudar.

¿Cuál es el papel de la comunidad internacional para combatir la corrupción? ¿Cuál es el papel de Francia en esta comunidad?

El papel de la comunidad internacional en este campo es determinante. La lucha contra la corrupción solo puede tener éxito si es una lucha común. Y esto va más allá de la lucha contra la corrupción. Porque vivimos en un mundo globalizado, como la pandemia nos lo está mostrando con brutalidad, la respuesta a las plagas, que sea un virus, el terrorismo, la evasión fiscal o la corrupción, debe ser global. Lo que significa que, contrariamente a lo que a veces se escucha, necesitamos más multilateralismo, más ONU que nunca. Para volver a la corrupción, el rol de la ONU es muy relevante, a través de la Convención de Mérida, primer instrumento universal para luchar contra esta plaga.

En estos momentos, Latinoamérica es el epicentro de la pandemia de covid-19. ¿Qué recomendaría al gobierno?

Bueno, es difícil dar consejos en este campo cuando uno no es médico, más aun cuando se trata de un fenómeno tan mal conocido como el covid-19. Haré dos comentarios. El primero es que, de manera general, los países donde la gente ha respetado mejor las reglas de distanciamiento y el uso de la mascarilla han tenido los mejores resultados. El segundo es que, en este campo como en el de la lucha contra la corrupción, se necesita multilateralismo, para mutualizar experiencias y recursos. Francia y Alemania, en el marco de la Alianza para el multilateralismo, han hecho propuestas para mejorar la respuesta internacional a las pandemias, a través de la Organización Mundial de la Salud.

¿Cómo avanzan las inversiones francesas en El Salvador? En especial, en el caso de la Planta Potabilizadora de Las Pavas, ¿cómo va ese proyecto?

Tenemos dos inversiones principales en El Salvador. Una, la más importante en términos financieros, es el conjunto de plantas solares instaladas por la empresa francesa NEOEN en las provincias de La Paz y de Usulután. Es el conjunto más importante de toda América central, y el primer proveedor de energía eléctrica en El Salvador. La otra es el proyecto de rehabilitación de la planta potabilizadora de Las Pavas, que mencionaba usted, que abastece una gran parte de San Salvador, en manos de la empresa francesa Suez. La verdad es que ambos proyectos han seguido avanzando muy bien, a pesar de la crisis. Ambos inversores están muy satisfechos de sus relaciones con las autoridades salvadoreñas.

¿Quién es?

François Bonet

Embajador de Francia en El Salvador

Trayectoria: Fungió como el Segundo Consejero en la Embajada de Francia en Belgrado de 2013 a 2015. También fue diplomático en Chile.