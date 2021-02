"Hay que tener sedes judiciales modestas, sin tanto lujo"

Francisco Díaz Rodríguez es abogado y sociólogo. De los cuatro entrevistados es el único que acepta que tuvo alguna vez una participación política activa, pero tras volver al país se desligó de ello y ahora busca "eficacia" en el sistema judicial salvadoreño.

¿Cómo debería emplearse el presupuesto de la Corte Suprema?

No conozco si ahorita existe, pero tendría que haber un plan de inversión a largo plazo. Para empezar habría que tener sedes judiciales en todos los municipios, que sean dignas y que además sirvan de protección para los expedientes. Pero hay que hacer construcciones más modestas, porque no se necesita tanto gasto y tanto lujo como si fuera un edificio comercial. Esas cosas así me hacen pensar muchas veces en aquella frase de sepulcros blanqueados. Los locales pueden ser modestos y es adentro donde debe haber pulcritud, transparencia y eficacia.

¿Apoyaría como magistrado que se abran los procesos contra delitos de lesa humanidad, como la masacre de los Jesuitas?

Los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles y deben ser investigados. Yo sí comparto la idea que a estas alturas de la vida lo importante es conocer la verdad y lo importante es tener el reconocimiento de la responsabilidad que se tuvo en eso, no tanto en la sanción de cárcel. La sociedad debe conocer lo que ocurrió, cómo fue lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables.

¿Afectaría en sus aspiraciones que usted haya tenido una afiliación política previa?

Yo sí tuve una actuación política hace ya mucho tiempo, hacia 1979 o 1980. Incluso me tocó ir al exilio y cuando volví rompí con partidos políticos. Después me tocó ser coordinador de la campaña presidencial del doctor Héctor Silva, pero lo fui justamente porque ya estaba desvinculado de los partidos y podía actuar con independencia, al igual que hoy.