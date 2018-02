"Hay que tener una ley que haga digno el trabajo del policía": Raúl Rojas, candidato a diputado a San Salvador por el PSD

El candidato a diputado por San Salvador del PSD, Raúl Rojas, intenta en estas elecciones legislativas formar parte de la planilla de diputados 2018-2021. Su trayectoria incluye sy participación en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante la guerra civil, y luego de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, pasó a engrosara por siete años las filas de la Policía Nacional Civil (PNC) hasta ostentar el grado de sargento.

El miembro del partido de la rosa asegura que es la primera vez que participa en la política nacional y que su principal motivación es hacer cambios y cumplir los objetivos que otros partidos políticos han perdido en el camino. Asimismo, Rojas expone que su principal motivación es dignificar el trabajo el policía mediante la creación de una nueva ley.



¿Qué lo motivó a usted para postularse a un cargo político?

Yo fui policía, nunca pensé meterme en política de nuevo porque me desmovilicé del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fui guerrillero. Ingresé a Policía Nacional Civil como mi ingreso a la sociedad civil; terminé mi servicio y me dedique a mi vida privada.

Comencé a trabajar en diferentes empresas porque la policía no da para vivir... pero, un solo hecho que me motivo a meterme a la política fue que falleció un amigo mío, don Salvador Benavidez, al compañero lo mataron en acción en la zona del hospital Rosales y fue duro para mi enterarme de que él semanas antes había tenido un enfrentamiento armando, le decomisaron su arma, y lo mandaron a servicio sin su arma. Eso fue lo que me dijo a mí: "Algo está mal", y empecé a indagar a verme con los excompañeros y me contaron las condiciones deplorables en las que están trabajando: que en más de 20 años no tienen un aumento de salario, que no hay condiciones dignas en los lugares en que están (destacados), con horarios que son deprimentes, entonces dije "¿quién está haciendo algo por ellos".

Hay un impuesto a las telefonías para, supuestamente, mejorar la seguridad, pero solo una parte esta destinándose a donde tiene que ir todo lo demás se está tirando en programas del "Buen vivir", que no traen nada del buen vivir a la ciudadanía. Hay que mejorar, hay que ver qué podemos hacer.

La policía es el elemento principal que en este momento nos va a ayudar a palear la situación de delincuencia si logramos hacer algo, sino seguimos con una policía que va a seguir llenándose de corrupción, de problemas; ya vemos a la policía en marchas cosa que es su trabajo. Ellos están para dar seguridad, pero si ellos mismos no tienen ni seguridad jurídica, seguridad económica, ni ningún otro tipo de seguridad ni para sus familias, ¿qué van a hacer?, ¿no les estamos dejando otra alternativa?, ¿y dónde se cambia eso? En la Asamblea Legislativa, no hay otro lugar.

Si usted gana un curul en la Asamblea Legislativa, ¿qué haría por cambiar esa situación?

Hay que reorientar fondos, hay que mejorar las leyes, hay que tener una ley que haga digno el trabajo del policía. Hay una ley para el servicio policial, pero que no dignifica el trabajo, simplemente está hecha para sancionar, amonestar y mantener al policía oprimido, pero no dignifica su trabajo, hay que dignificar el trabajo de la policía. ¡No puede ser que un policía en el año 2021 vaya estar ganando los $500 todavía, que fue con lo que empezó a trabajar hace 25 años!

Hay cosas que ya no pueden tapar el sol con un dedo. Han pasado gobiernos de uno y de otro y solo han usado a la institución, necesitamos potencializarla.

¿Cuáles cree que son los principales fallos que ha tenido la Asamblea Legislativa durante esta última gestión?

Se preocuparon por vivir bien ellos, no porque la población viva bien. Tenemos políticos que hicieron de la política un negocio para vivir. Necesitamos políticos que vengan de la calle de trabajar a trabajar por la gente... Esta gente no, vive de la política, siguen haciendo política y no piensan salirse de la política; tenemos diputados con 30 años de servicio.

¿Qué opina del tan criticado y comentado seguro médico que tienen los diputados y el órgano legislativo?

Si se lo ganaran creo que estaríamos de apoyo, pero no se lo ganan. Están sacando dinero de las arcas del Estado, gastan 46 millones de dólares en un seguro médico, con 46 millones podríamos apoyar al Hospital Rosales, y tuviéramos un hospital de primera. Y ahí es donde se necesita orientar fondos, ahí es donde necesitamos cambiar la forma en la que se están haciendo las cosas.



En cuanto a la situación de violencia e inseguridad del país ¿qué ejes intervendría usted para que la seguridad sea más estable?

La seguridad es un problema de muchas causas. Empezaste a tener miles de jóvenes que se graduaban del bachillerato y no tenían una fuente de empleo. Eliminaste el trabajo infantil, eliminaste un montón de cosas, pero no creaste condiciones donde esos jóvenes puedan obtener nuevas herramientas para la vida. Tenías un bachillerato de tres años y lo bajaste a dos, le diste tiempo libre a la gente, pero no buscaste crear condiciones técnicas donde esa gente se especialice y tenga herramientas para posteriormente tener una vida digna. Tenemos una tasa de embarazos juveniles increíble en este país. ¿Qué te dice eso? Tenés que invertir más abajo, dicen por ahí que por cada dólar que tú gastas en prevención te ahorras siete en represión, y esa es la verdad, necesitamos prevenir. Pero cómo prevenís, quitándole a las pandillas el vivero de todos los jóvenes que están en su casa sin hacer nada y ponerlos a hacer algo.

Segundo, buscando fuentes de empleo, pero si te empleas con la empresa privada qué fuentes de empleo puedes crear. Lo que hay que hacer es que la empresa privada pague sus impuestos y tenga una palabra que todos la (tienen) dicen, pero no la aplican: responsabilidad social.

¿Cree que la situación pandilleril se ha salido de control para el actual gobierno?

Cuando existen lugares donde puedes entrar, pero no puede salir, no hay control. Cuando se dan desaparecimientos todos los días, no hay control. Cuando las empresas ya tienen la renta institucionalizada como un pago, no hay control.

Nombre: Raúl Edwin Rojas

Candidato: a diputado por San Salvador

Instituto político: Partido Social Demócrata

Carrera: Fue miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), finalizado el conflicto armado ingresó a la Policía Nacional Civil (PNC). Actualmente trabaja como investigador privado.