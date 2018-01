“Hay que ver más allá de quién dispara”: relatora de Naciones Unidas

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, quien continúa su visita en El Salvador, dijo ayer que todavía no puede hablar sobre la situación del país, ya que aún está en la fase de observación en centros de reclusión y en reuniones con autoridades para “tener una idea clara”. Sin embargo, explicó que su prioridad durante su visita serán las víctimas, especialmente las mujeres y la comunidad LGTBI.

Luego insistirá, como dijo haberlo hecho en otros países, en su planteamiento acerca de ver e investigar más allá de las personas que asesinan. Según la relatora, el Estado tiene responsabilidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales e incluso en los crímenes de odio en contra de mujeres y LGTBI.

“En las muertes de mujeres y miembros de la comunidad LGTBI podría haber responsabilidad del Estado”.

Agnes Callamard, relatora de la ONU

“Lo que yo he planteado, en los países que he visitado, es que se fijen en los aspectos que rodean las muertes de mujeres y miembros de la comunidad LGTBI, porque podría haber responsabilidad del Estado. Es que hay que ver más allá de quién dispara”, dijo la relatora.

Callamard dijo que la experiencia adquirida al visitar otros países le ha permitido plantear que el Estado tiene responsabilidad en las muertes, no solo extrajudiciales cometidas por sus agentes, sino también “en mujeres que mueren después de someterse a un aborto no seguro, ya que muchas veces son los Estados los que no tienen una política para garantizar la seguridad de una mujer al practicarse un aborto”, dijo.

La diplomática señaló que, aunque su responsabilidad es observar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, también observa a los actores que provocan violencia en general.

“Además del Estado, hay otros grupos de poder que causan víctimas, como las maras y pandillas, los carteles de la droga y los traficantes de personas. Quiero que quede claro que no estamos observando solamente el actuar del Estado”, dijo.

La relatora adelantó que este 5 de febrero brindará una conferencia de prensa en la que sí informará lo que encontró en su visita al país. Ese día también hará sugerencias al Estado salvadoreño acerca de denuncias por ejecuciones extrajudiciales que en estos días se encuentra revisando con autoridades y organizaciones de la sociedad civil.