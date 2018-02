Hay que volver ciudadanos los organismos” electorales ”

La Junta de Vigilancia Electoral (JVE) está, en la actualidad, conformada por 10 directores propietarios y 10 suplentes, es decir, dos personas por cada uno de los 10 partidos políticos legalmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sus funciones han variado a lo largo de más de un cuarto de siglo desde que fue creada en 1993, y entre ellas destacan vigilar el proceso de entrega del Documento Único de Identidad (DUI) en territorio nacional y extranjero, para lo cual tiene un puesto permanente en la Junta Directiva del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), ya que este último es el encargado de construir la base de datos que, a su vez, construyen el registro electoral.

“El sorteo lo estábamos haciendo en diciembre, en una época en la que nadie está pensando en elecciones. El 28 o 29 de diciembre la gente estaba buscándose en la página, la página se cayó... en fin…”.

Pero las funciones más importantes son vigilar la organización, actualización, depuración y publicación del registro electoral, así como la emisión de los padrones electorales; y agilizar, garantizar y mejorar la pureza del sistema electoral, un sistema que, según uno de estos 10 directores propietarios, “ya no funciona”.

Hay un recurso pendiente de resolver en la Sala de lo Constitucional sobre la proporcionalidad: por ejemplo, cuando un diputado cuesta en un municipio 20,000 votos y en otros municipios cuesta 100,000. ¿Qué opinión le merece ese recurso?

Eso está pendiente. Un ciudadano presentó una propuesta que tenía dos objetivos: el primero, volver más equitativo el voto; y el segundo, reducir el número de diputados a 50. Yo revisé esa propuesta y me pareció muy buena en su espíritu, en el sentido de equilibrar, pero agrava el problema: porque al final crea distritos electorales, pero son más grandes que un departamento. Entonces la gente lo que quisiera son distritos pequeños para poder elegir sus diputados, pero si agarro Santa Ana y Ahuachapán, y los hago uno solo en la práctica, vuelvo más difusa la representación. Pero lo que a mí me gustó de esa propuesta es que abre debate sobre un tema que es bastante controversial. Yo pienso que todo sistema electoral debe ser mejorado permanentemente. Uno de los problemas que tenemos, en general, es que los sistemas electorales avanzan con tanta lentitud que a la larga se vuelven obsoletos, se destruyen, y allí es cuando vienen los autoritarismos y los caos.

¿Qué considera urgente cambiar en el sistema electoral actual?

Todo esto que le he dicho ya es personal, ya no estoy hablando como Junta de Vigilancia, quiero hacer esa distinción. Para mí, y esto, insisto en que ya no es como director de la Junta de Vigilancia, tenemos que mejorar la calidad de la representación y, por lo tanto, tenemos que mejorar la calidad de los perfiles, que la Constitución debe establecer y las leyes secundarias, para poder optar a cargos públicos. En segundo lugar, hace falta resolver, a mi juicio, un problema central: que es el manejo del dinero en las campañas electorales. Ya hay avances, pero hacen falta mayores mecanismos de control en las campañas electorales, de manera que pueda ofrecerse mayor equidad, porque no es posible que haya un partido que no tenga $50,000 para hacer su campaña y que haya otro que tenga $20 millones para hacerla. Y esto uno solo lo ve en la entrega de la deuda política: partidos que están recibiendo $100,000 de duda política y partidos que están recibiendo $4.5 millones. Eso ya establece mecanismos de diferenciación. El manejo del dinero en la política es algo fundamental, es algo clave.

¿Qué mas hay que cambiar de nuestro sistema electoral actual?

Por otra parte, tenemos que volver verdaderamente ciudadanos los organismos electorales, al menos los temporales. Este sistema ya no funciona. Primero, ¿los partidos políticos van a elaborar...? Insisto, esto es personal, no estoy hablando a nivel de Junta de Vigilancia. ¿Los partidos van a elaborar una lista de verdaderos independientes para presentarla al tribunal? Si lo que han hecho es que redujeron el padrón y toda la gente que antes tenían, y que ahora ya no están, la han puesto como independientes, pero son los mismos.

¿Les compete poner las multas a los sorteados para JRV?

Sí. Nosotros supervisamos ese proceso de conformación de las Juntas Receptoras de Votos y verificamos la calidad de los contenidos de la capacitación. Obviamente, por la escasez de personal puede que estén dándose 60 capacitaciones en un fin de semana y lo que hacemos es hacer una prueba en 6 o 7 centros; hemos logrado cubrir hasta 12.

¿Cuál va a ser el mecanismo para cubrir esas multas? ¿En qué radica que la multa pueda ser de $25 o $114?

El mecanismo no está definido en ninguna ley, porque es algo nuevo. El TSE debería revisar las actas de escrutinio; si alguien faltó y tuvo que ser sustituido, allí va a aparecer en el acta. Sobre la cantidad, el TSE tendrá que definir criterios. Yo creo que en una primera etapa va a poner multas pequeñas, pero eso queda a discreción del TSE.

Juan José Martel

Estudios:

Licenciado en Filosofía. Postgrados en Metodología de Ciencias Particulares.

Trayectoria:

Miembro del TSE entre 1994 y 2004. Miembro de la JVE desde que fue fundada (1993).