Hay quienes dicen que no se pondrán la vacuna

Varias personas de la tercera edad que se dedican al comercio informal o que se reúnen en lugares como el parque Libertad o en la plaza Cívica, frente a catedral Metropolitana de San Salvador, ya sea para tener un momento de descanso, esparcimiento o para buscar trabajo, no tienen mucha información respecto a la vacuna del covid-19 que ha llegado al país, y en otros casos dicen que no se la pondrán ya que no tienen confianza.

Tal es el caso de Alfredo Hernández, de 55 años, quien es músico de profesión, así como de José Antonio Pérez, un agricultor de 62 años, de Sebastián Rivas, de 72 años, quien vende cocos, y de Francisca Arriaza, de 76 años, quien vende dulces en el costado oriente del parque Libertad.

Todos ellos creen que no hay mucha información sobre la vacuna, por lo que no tienen interés en ponerse las dosis, en tanto dicen confiar en Dios, y también, estar sanos. "Yo no me voy a dejar vacunar, estoy sano, además confío en el Señor Jesucristo, Él me ha mantenido sano todo este tiempo. El que quiera que se la ponga, pero yo no me la voy a poner", dijo Sebastián Rivas, quien trabajó como vigilante y hoy se dedica a vender cocos.

Otro que confía en el poder divino es el músico Alfredo Hernández, de 55 años. A su criterio, algunos países desarrollados sólo han experimentado con una parte de su población, esperando reacciones de otros países. "Una vacuna nueva hay que observarla para ver su reacción. Hay países como China que solo han puesto algunas a su gente, y las mandan a otros países para ver la reacción. El virus no va a desaparecer con alcohol gel o con mascarillas, solo con el poder de Dios", señaló.

Alguien que dijo que de ninguna manera lo harán ponerse la vacuna, es José Antonio Pérez, de quien se dedica a la agricultura y tiene 62 años. "No me voy a poner la vacuna, gracias a Dios no padezco de nada, no me la pongo", aseguró Pérez, quien en estos momentos anda dañado un brazo. Con bolsas de dulces en sus manos, para ofrecerlas a los transeúntes, Francisca Arriaza, de 76 años, también dijo que no se pondrá la vacuna, que sabe que han venido a El Salvador, pero que en su caso, prefiere pedir a Dios que la mantenga sana. "No me la pongo, porque me siento bien de salud y también confío en Dios, él es quien me mantiene sana", declaró la oriunda del departamento de Morazán, pero que desde hace décadas emigró a la capital para dedicarse al comercio.